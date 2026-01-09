Xã hội

Gia Lai: Thả 6 động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 9-1, UBND xã Ayun (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) cùng các đơn vị liên quan thả 6 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Thả cá thể tê tê

Các cá thể được thả gồm 5 rùa núi vàng và 1 tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp. Đây là các loài thuộc nhóm IIB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Địa điểm thả tại khoảnh 8, tiểu khu 432, thuộc địa giới hành chính xã Ayun, lâm phần do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Thả cá thể rùa núi vàng

Theo ông Mai Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có hệ sinh thái đa dạng, rừng được bảo vệ tốt, phù hợp cho các loài động vật hoang dã sinh trưởng và phát triển. Việc thả động vật rừng về tự nhiên góp phần bảo tồn nguồn gene quý và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.

HỮU PHÚC

Rùa núi vàng UBND xã Ayun Tê tê Java Lâm phần Gia Lai động vật quý hiếm

