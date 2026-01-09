An Giang kêu gọi người dân chỉ nên bắn pháo hoa vào dịp lễ, tết

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa ký thư kêu gọi về việc phát động phong trào “Toàn dân tham gia chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo” gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Quy định về quản lý, sử dụng pháo. Nguồn: Bộ Công an

Trong thư, Công an tỉnh An Giang đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung liên quan quản lý, sử dụng pháo. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân chỉ sử dụng pháo hoa trong các trường hợp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; chỉ mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự về kinh doanh pháo hoa.

Sử dụng pháo hoa phải đảm bảo an toàn, đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất, khuyến cáo người dân chỉ đốt pháo hoa tại nơi thông thoáng, không có mái che, đường dây điện và các vật cản khác để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Việc mua, bán sản phẩm pháo hoa trái phép là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2-40 triệu đồng theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30-10-2025 của Chính phủ.

NAM KHÔI