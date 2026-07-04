Điểm sàn xét tuyển các trường dao động từ 15 đến 25 điểm

Tính đến chiều nay, 4-7, nhiều đại học (ĐH), trường ĐH đã công bố điểm sàn (điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển). Trong đó, mức điểm sàn cao nhất là 25 điểm và thấp nhất là 15 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Riêng các khối ngành Sư phạm, Sức khỏe, Pháp luật các trường chưa công bố vì chờ điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM hướng dẫn thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển sáng ngày 2-7

Trường ĐH Ngoại thương lấy điểm sàn cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) 24 điểm, các tổ hợp còn lại 23 điểm. Theo đó, điểm sàn xét tuyển với tổ hợp gốc A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) là 24 điểm. Với các tổ hợp còn lại điểm sàn xét tuyển từ 23 điểm, gồm: A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D03 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp), D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung), D06 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) và xét kết hợp hai môn thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế.

Cán bộ tuyển sinh hướng dẫn thí sinh thực hành đăng ký trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT tại Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm sàn xét tuyển 22 điểm cho tất cả ngành. Trường xét tuyển các tổ hợp gồm A00, A01, D01, D07. Riêng các ngành, chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật, nhà trường yêu cầu thí sinh cần đạt điểm môn Toán từ 6 trở lên.

Một số trường đại học thành viên của ĐHQG Hà Nội cũng công bố điểm sàn dành cho phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cụ thể, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên điểm sàn dao động từ 19 - 25 điểm. Trong đó, các chương trình đào tạo tài năng có điểm sàn cao nhất là 25 điểm, các chương trình chất lượng cao điểm sàn 23, các chương trình khác dao động 19 - 22 điểm. Trường ĐH Công nghệ có điểm sàn dao động từ 22 - 24 điểm, trong đó, nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu có điểm sàn cao nhất là 24 điểm. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn điểm sàn tất cả các ngành cùng 19 điểm.

Thí sinh dự thi ĐGNL đợt 2 do ĐHQG TPHCM tổ chức tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

ĐH Bách khoa Hà Nội điểm sàn dao động từ 19,5 - 20 điểm, trong đó nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật có điểm sàn cao nhất là 20 điểm.

Trường ĐH Hùng Vương TPHCM vừa công bố điểm sàn cho các phương thức xét tuyển. Đồng thời, nhà trường triển khai quỹ học bổng trị giá 75 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính dành cho tân sinh viên. Theo đó, điểm sàn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm; phương thức xét kết quả học bạ 18 điểm; phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM từ 600 điểm. Riêng đối với nhóm ngành Luật, nhà trường sẽ cập nhật và công bố điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tương tự, các trường đại học như ĐH Gia Định, ĐH Xây dựng Miền Trung, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Hoa Sen… lấy điểm sàn 15 điểm.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ nay đến đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

THANH HÙNG