Điểm hẹn nghĩa tình của người bệnh nghèo

Nơi trao tặng niềm vui

Cuối tuần qua, khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức rộn ràng hơn thường ngày. 32 gian hàng đầy ắp các mặt hàng thiết yếu như: gạo, trứng gà, gia vị, quần áo mới, thực phẩm, trái cây… được bố trí gọn gàng, ngăn nắp.

TS-BS CKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, trao quà đến người bệnh

Từ sáng sớm, bà Võ Thị Hoa (63 tuổi, phường Dĩ An, TPHCM) đã có mặt tại bệnh viện, nhưng không phải để lãnh thuốc như thường lệ. Trên tay bà Hoa là 17 phiếu mua hàng, có thể lựa chọn bất cứ sản phẩm nào tại phiên chợ với giá 0 đồng. Người phụ nữ khắc khổ tính toán kỹ lưỡng rồi chọn 5kg gạo, mắm, muối, mì tôm, nước lọc…

Số thực phẩm này giúp bà Hoa tiết kiệm tiền chợ cả tháng trời và yên tâm điều trị 2 căn bệnh tăng huyết áp, tiểu đường. “Tôi điều trị tại bệnh viện này 7-8 năm rồi vì bệnh mạn tính, phải chạy chữa cả đời. Tôi được các bác sĩ giúp đỡ rất tận tình, mấy lần được mổ miễn phí. Biết hoàn cảnh của tôi khó khăn, bác sĩ nói nhất định phải đến phiên chợ này. Tôi vui vì có quà, nhưng xúc động nhiều hơn vì bác sĩ quan tâm đến hoàn cảnh của từng người bệnh”, bà Hoa tâm sự.

Chị Võ Thị Nga (56 tuổi, phường Thủ Đức, TPHCM) cũng đã nhiều lần tham dự phiên chợ 0 đồng. Em gái chị Nga mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim thiếu máu cục bộ, vừa phải phẫu thuật. Chị em nương tựa nhau, sống qua ngày bằng nghề bán vé số. Mỗi 6 tháng, phiên chợ 0 đồng mới diễn ra, chị Nga luôn mong chờ vì đó là điểm hẹn của nghĩa tình. “Bác sĩ biết tôi nghèo khó nên gửi cho phiếu mua hàng, tôi lựa chọn đồ dùng trong nhà hoặc áo quần, thực phẩm. Năm nào cũng vậy, mừng lắm vì chúng tôi được yêu thương, chăm lo”, chị Nga tâm sự.

Ngày 23-6, UBND phường Tam Bình, Hội Doanh nghiệp phường Tam Bình và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) ra mắt “Phòng khám Từ Tâm - Vì sức khỏe cộng đồng phường Tam Bình”. Đây là mô hình chăm sóc sức khỏe góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, UBND phường Tam Bình, Hội Doanh nghiệp phường Tam Bình trao tặng 132 thẻ Bảo hiểm y tế, 132 thẻ khám bệnh, 66 suất phẫu thuật mắt Phaco, phát thuốc miễn phí đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Khuôn, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Bình, nhận xét, Phòng khám Từ Tâm là mô hình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền địa phương, ngành y tế và cộng đồng doanh nghiệp trong chăm lo sức khỏe nhân dân.

Người nhận thấy vui đã đành, người trao đi cũng thấy ấm áp. 6 năm qua, vợ chồng anh Phạm Hoài Nam (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) chưa một lần lỡ hẹn với phiên chợ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Trong một lần đi công tác, phát hiện mô hình ý nghĩa này, anh Nam bàn với vợ để đăng ký một gian hàng hỗ trợ người bệnh. Anh chị nhận thấy đa số gian hàng đều là thực phẩm, trong khi nhu cầu của người bệnh và thân nhân rất đa đạng. Vì thế, anh mang đến gian hàng của mình 50 chiếc áo ấm. “Thật bất ngờ, chúng tôi vừa bày áo ra là kín người đến nhận, nhất là dịp gần tết. Kể từ đó, phiên chợ nào sạp 18 cũng đăng ký 100 áo ấm và luôn “cháy hàng”.

Vợ chồng tôi thấy rất hạnh phúc…”, anh Nam chia sẻ. Không dừng ở đó, vợ chồng anh còn duy trì nấu cháo tặng người bệnh vào mỗi chủ nhật cách tuần. Đều đặn suốt thời gian dài, vợ chồng anh Nam không ngại dậy thật sớm, chạy xe máy hơn 10km để trao tận tay những suất cháo nóng đến người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm tựa của người bệnh nghèo

TS-BS CKII Vũ Trí Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ phường Tam Bình (TPHCM), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết, “Phiên chợ 0 đồng” là hoạt động nhân văn được duy trì để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Trong lần tổ chức thứ 15, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm và nhân viên y tế, gần 5.200 phần quà đã được trao tận tay người bệnh và thân nhân. Mỗi phần quà trao đi là một phần gánh nặng được san sẻ, và sự lạc quan được nhân lên để người bệnh an tâm điều trị.

Tại “Phiên chợ 0 đồng” lần này, gian hàng cắt tóc miễn phí và các gian hàng trò chơi đã mang lại niềm vui, sự gắn kết cho người bệnh cùng thân nhân. Chương trình tập trung chăm lo cho người bệnh già neo đơn, trẻ em khuyết tật, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị thường xuyên tại bệnh viện, sinh sống chủ yếu ở các phường Tam Bình, Linh Xuân, Thủ Đức và lân cận. Đặc biệt, chương trình còn hướng đến những người bệnh mắc bệnh mạn tính phải điều trị dài ngày, những trụ cột gia đình vừa gánh vác kinh tế vừa nuôi con nhỏ. Sau nhiều năm duy trì hoạt động, “Phiên chợ 0 đồng” đang trở thành điểm hẹn của nghĩa tình, sự sẻ chia, kết nối cộng đồng và sự hỗ trợ thiết thực khi trao đi những gì người bệnh thực sự cần.

GIAO LINH