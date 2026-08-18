Áp lực kiểm soát an toàn thực phẩm với thức ăn đường phố, bữa ăn học đường

Ngày 18-8, đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TPHCM, Phó trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM, thực hiện giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với 5 sở, ngành.

Các đơn vị được giám sát chuyên đề an toàn thực phẩm (ATTP) gồm: Sở Công thương, Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở NN-MT, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất TPHCM (HEPZA).

Đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TPHCM phát biểu tại buổi giám sát.

Báo cáo tại buổi giám sát, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm được chuyển từ phương thức quản lý theo cơ sở sản xuất, kinh doanh sang tăng cường quản lý chuỗi cung ứng, hạ tầng thương mại, lưu thông hàng hóa và liên kết vùng.

Sở Công thương đã chủ trì, phối hợp triển khai nhiều chương trình như Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (Tick xanh trách nhiệm), sàn giao dịch thịt heo, kết nối cung cầu giữa TPHCM với các tỉnh, thành phố.

Trong đó, sàn giao dịch thịt heo được triển khai thí điểm từ ngày 6-4-2026. Đến nay, ghi nhận 11.197 đơn vị sản phẩm heo mảnh được giao dịch. Đối với chương trình Tick xanh trách nhiệm, tính đến ngày 17-7, có 12 hệ thống phân phối được triển khai tại 25 tỉnh, thành phố, với 887 nhà cung cấp và 7.858 sản phẩm đăng ký tham gia.

Tick xanh trách nhiệm cũng đang được triển khai thí điểm tại một số trường học thuộc địa bàn phường Tân Mỹ, xã Đông Thạnh, phường Bình Đông. Chương trình giúp tăng cường kiểm soát chất lượng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thực phẩm của bữa ăn học đường.

Phó Giám đốc Sở GD-DT TPHCM Nguyễn Văn Phong báo cáo công tác giám sát ATTP.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-DT TPHCM cho hay, toàn thành phố hiện có 3.520 cơ sở giáo dục. Công tác quản lý ATTP bữa ăn học đường, bữa ăn bán trú chịu nhiều áp lực do quy mô lớn, mức độ rủi ro cao; hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cao nhất.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Sở GD-ĐT đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ kiểm soát chuỗi cung ứng; cung cấp danh sách cơ sở đủ điều kiện, cơ sở vi phạm ATTP để trường có căn cứ lựa chọn đối tác.

Ngành giáo dục sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm và chấm dứt hợp đồng với đơn vị vi phạm; triển khai truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại 100% cơ sở giáo dục.

Một vấn đề nhức nhối khác là hàng rong, thức ăn đường phố trước cổng trường. Sở GD-DT đề nghị UBND phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động này; bố trí khu vực kinh doanh phù hợp, đảm bảo ATTP và mỹ quan đô thị.

Đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TPHCM phát biểu kết luận.

Cùng băn khoăn, bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó Trưởng ban HEPZA cũng bày tỏ lo ngại khi hàng rong, thức ăn đường phố tập trung rất đông quanh khu công nghiệp, khu chế xuất.

Không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hàng rong còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm đến nay vẫn chưa triệt để.

Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Thanh Bình biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả hoạt động của các sở, ngành trong công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố.

Đồng chí nhấn mạnh, đảm bảo ATTP là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Bất cứ "lỗ hổng" nào trong công tác quản lý ATTP cũng có thể ảnh hưởng đến việc đảm bảo ATTP cho hơn 14 triệu người dân thành phố.

Do đó, các sở, ngành cần nâng cao trách nhiệm, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án khắc phục khi ghi nhận "lỗ hổng"; tiếp tục nắm thông tin từ phường, xã, đặc khu và các đơn vị đang gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong buổi giám sát đã được tiếp thu, ghi nhận nhằm tháo gỡ các nút thắt về cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.

GIAO LINH