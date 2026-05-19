Park Ji Hoon đến Việt Nam giao lưu với người hâm mộ

Park Ji Hoon, ngôi sao của phim Dưới bóng điện hạ , tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc, xác nhận đến Việt Nam giao lưu với người hâm mộ vào tháng 6.

Theo ban tổ chức, buổi giao lưu tại Việt Nam của Park Ji Hoon nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn 2026 Park Ji Hoon Asia Fancon [Re:Flect], nhằm đưa hình ảnh và âm nhạc của nam ca sĩ đến gần hơn với khán giả.

Đại diện ban tổ chức cho biết, chủ đề Re:Flect mang ý nghĩa nhìn lại bản thân ở hiện tại thông qua ký ức, cảm xúc và hành trình đã qua. Đây là lần thứ 2 cựu thành viên Wanna One tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ quy mô lớn tại Việt Nam.

Poster sự kiện Park Ji Hoon tại TPHCM. Ảnh: KMedia

Theo thông tin từ phía Park Ji Hoon, fancon tại TPHCM diễn ra ngày 19-6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7; fancon tại Hà Nội diễn ra ngày 20-6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình.

Không chỉ là sân khấu âm nhạc, fancon lần này còn có nhiều hoạt động tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục biểu diễn chuẩn bị riêng cho chương trình, cùng các phần giao lưu, trò chuyện và quyền lợi dành cho người tham dự như soundcheck, hi-bye, group photo, photo 1:1, ký tên, photocard và một số hoạt động khác.

Park Ji Hoon với vai diễn trong tác phẩm Dưới bóng điện hạ. Ảnh: KMedia

Park Ji Hoon sinh năm 1999, từng được khán giả biết đến từ khi còn là diễn viên nhí, xuất hiện trong phim truyền hình Truyền thuyết Jumong (năm 2007). Năm 2017, tên tuổi của anh được chú ý rộng rãi khi tham gia chương trình Produce 101, giành vị trí á quân và ra mắt cùng nhóm Wanna One. Sau khi Wanna One tan rã vào năm 2018, Park Ji Hoon tiếp tục hoạt động solo trong âm nhạc và phim ảnh. Anh tham gia nhiều tác phẩm như Người hùng yếu đuối, Tình ca ảo mộng, Sạp mai mối thời Joseon và gần đây là Huyền thoại bếp lính. Đặc biệt, vai chính trong phim điện ảnh Dưới bóng điện hạ giúp Park Ji Hoon tạo dấu ấn tại phòng vé. Bộ phim cán mốc hơn 16 triệu vé, trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc. Vai diễn này cũng mang về cho anh 2 giải thưởng tại Baeksang 2026, gồm Diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh và Giải thưởng Phổ biến Naver dành cho nam diễn viên được yêu thích nhất.

HẢI DUY