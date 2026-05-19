“Sáng mãi tên Người” - chương trình nghệ thuật về Bác Hồ kính yêu

Tối 19-5, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi tên Người” do Bộ VH-TT-DL chủ trì, Báo Văn Hóa tổ chức thực hiện, diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Đến dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Sáng mãi tên Người” là lời tri ân, thể hiện tình cảm kính yêu của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khắc họa hình tượng Bác không chỉ với vai trò người lãnh đạo cách mạng, mà còn là biểu tượng văn hóa, ánh sáng soi đường cho dân tộc trên hành trình phát triển.

Trong khoảng 80 phút, chương trình đưa khán giả đi qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Chương trình gồm 3 phần: “Người đi tìm hình của nước”, “Ánh sáng dẫn đường” và “Việt Nam khắc ghi lời Người”, tái hiện hành trình của Bác, đồng thời làm nổi bật những giá trị tư tưởng, tinh thần bền vững Người để lại cho các thế hệ hôm nay.

Giọng ca nhí Dương Đức Hải cùng Câu lạc bộ Sao Tuổi thơ hát trong liên khúc về Bác Hồ kính yêu. Ảnh: HUẤN TRẦN

Các ca khúc quen thuộc như Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Bác Hồ một tình yêu bao la… vang lên cùng hình ảnh tư liệu, nghệ thuật trình diễn và giao lưu nhân chứng, tạo nhiều cảm xúc cho khán giả. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, phóng sự tư liệu và giao lưu nhân chứng giúp chương trình vừa mang tính chính luận, vừa gần gũi.

Khép lại bằng các ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Đất nước vươn mình, chương trình lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

