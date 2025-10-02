Điểm tựa trong thiên tai

Trước thời điểm bão số 10 đổ bộ Bắc miền Trung, những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã chèo xuồng vào tận ngõ, đỡ từng cụ già, đưa từng em nhỏ tới nơi trú ẩn. Bão tan, họ tức tốc đến điểm xung yếu, cùng người dân lợp mái, sửa nhà, chung tay gầy dựng lại cuộc sống từ đống đổ nát.

Lợp lại nhà, gia cố trường

Bão số 10 đi qua, thôn Xuân Lĩnh 1, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngổn ngang gạch đá và cây cối gãy đổ. Bà Dương Thị Hường đứng trước căn nhà vừa được cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 lợp lại mái, rớm nước mắt kể về cái đêm bà con phải hứng trọn những trận cuồng phong: “Mưa xối xả trút xuống nhà sau khi mái ngói bị gió bão cuốn bay, trơ bốn bức tường, đồ đạc ướt sũng, tôi cùng mẹ già và 2 đứa cháu nội loay hoay tìm chỗ trú. Đang không biết sống nương vào đâu thì được các chú bộ đội đến giúp đỡ. Bộ đội giúp sửa, lợp lại mái nhà và thu dọn, sửa giúp đồ còn dùng được nên cả nhà tôi không còn phải đi ở nhờ như mấy ngày qua”, bà Hường xúc động nói.

Lữ đoàn Công binh 414 giúp đưa người dân xã Vạn An, Nghệ An bị cô lập trong mưa bão số 10 ra khỏi vùng bị ngập nặng

Các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đã giúp đỡ, hỗ trợ người dân kịp thời sau bão lũ, đặc biệt là với các hộ neo đơn, có nhà cửa bị hư hỏng nặng ở TP Huế và các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An… Mấy ngày qua, công tác hỗ trợ được thực hiện xuyên đêm. Tại Trường Tiểu học Xuân Hải (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh), nơi bị hư hỏng nặng do bão số 10, Tiểu đoàn Đặc công 31 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các thầy cô cắt dọn cành gãy, gia cố phòng học, thu gom thiết bị và tận dụng triệt để vật dụng còn dùng được.

Cũng tương tự, tại Trường Mầm non xã Kỳ Khang, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh, Đồn Biên phòng Kỳ Khang cùng dân quân địa phương thu dọn mái tôn, sửa chữa trang thiết bị, vệ sinh môi trường, giúp nhà trường sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại. Thầy Nguyễn Tiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hải vẫn chưa hết bàng hoàng vì sức bão lần này quá mạnh. “Bộ đội hành quân đến hỗ trợ sửa chữa và dọn dẹp, chúng tôi mừng không kể xiết”, thầy Tiến xúc động chia sẻ.

Ứng cứu kịp thời

Bão số 10 tan, hậu quả còn chưa kịp khắc phục thì nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Lam, sông Hiếu dâng cao, nhiều khu dân cư miền núi Nghệ An bị nước lũ cô lập. Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) đã huy động khẩn cấp 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe Zil-131 và 2 thuyền VSN-1500 đến xóm Trường Sơn, xã Vạn Xuân (tỉnh Nghệ An), đưa người dân và di dời tài sản ra khỏi vùng ngập. Với sự cơ động nhanh chóng, kịp thời của bộ đội, hàng trăm người dân đã được ứng cứu, thoát khỏi dòng lũ chảy xiết.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị ứng cứu ngư dân bị hất văng xuống biển sau khi chìm tàu cá ở Cửa Việt. Ảnh: VĂN THẮNG - HOÀNG THÁI

Cùng thời điểm, mưa kết hợp triều cường dâng cao khiến tuyến đê sông Mã (Thanh Hóa) sụt lún, đe dọa tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tức tốc huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 762, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn và dân quân tự vệ phối hợp lực lượng xung kích trắng đêm tham gia xử lý sự cố.

“Chưa đầy 1 tháng, bộ đội đã 2 lần đội mưa, vượt lũ hành quân đến giúp địa phương khắc phục sự cố sạt trượt, nguy cơ vỡ đê sông Mã để bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân ngay trong thiên tai bão lũ”, ông Nghiêm Phú Lâm, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, xúc động kể lại.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ, tiếp tế người dân vùng lũ xã Nông Cống. Ảnh: Dương Quang

Trước, trong và sau bão số 10 ở miền Trung, cùng với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng, quân đội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thức trắng đêm, đội mưa gió, đối diện nguy hiểm sạt lở đất, lũ lụt, để đưa hàng cứu trợ đến tay người dân. Họ là những người hùng trong thiên tai, bão lũ; luôn đặt sự an toàn của nhân dân lên hàng đầu.

“Bộ đội đến rồi!” Giữa vùng biên Việt Nam - Lào thuộc địa bàn xã A Lưới 1, TP Huế, chứng kiến hình ảnh những người lính bộ đội Biên phòng đội mưa ướt sũng hành quân đến, bà con như trút được gánh nặng. Già làng Hồ Xuân Tích gọi lớn: “Bộ đội đến rồi, các chú giúp chúng tôi với!”. Ở đây, lúa vừa chín đã bị gió quật đổ, lũ tràn về nhấn chìm; nhiều nhà không còn đủ người khỏe để dầm nước gặt vớt vát vụ mùa. Bội đội Biên phòng TP Huế giúp người dân xã A Lưới 4 thu hoạch lúa đổ ngã sau bão số 10 Bà Hồ Can Hoa (ngụ xã A Lưới 4) cho biết, gia đình có 4 sào lúa chín vàng đổ ngã trong lũ. Chồng bà bị bệnh, con cái đi làm ăn xa, cả bản ai cũng bận cứu lúa, sửa nhà. “Đang rối bời ruột gan thì có các chú bộ đội về giúp. Các anh làm quần quật từ ngày đến đêm, người gặt, người gánh… Nếu không có các anh gặt giúp, lúa sẽ nảy mầm trên ruộng thì gia đình tôi và nhiều hộ dân khác trong bản coi như mất trắng vụ lúa hè thu, nguy cơ đói cận kề”, bà Hoa nói. VĂN THẮNG

VĂN THẮNG - HOÀNG THÁI