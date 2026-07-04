Bão số 1 có thể kích hoạt gió mùa Tây Nam, gây mưa ở Nam bộ

Theo phân tích của các chuyên gia khí tượng, hoàn lưu bão số 1 có thể kích hoạt gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khiến nhiều khu vực ở Nam bộ có mưa trong ngày 4-7.

Gió mùa Tây Nam ở vùng biển Tây Nam bộ. Ảnh: P.Q.X

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, chiều và tối 4-7, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ ngày 5 đến 13-7, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, từ khoảng ngày 8 đến 9-7 mưa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đêm qua đến sáng sớm nay 4-7, tâm bão số 1 đã đi vào vịnh Bắc bộ. Theo thông tin cập nhật lúc 7 giờ ngày 4-7 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão số 1 ở khoảng 20 độ vĩ Bắc - 108,3 độ kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 70km về phía Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Bão có sức gió mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật vị trí bão số 1 lúc 7 giờ ngày 4-7

Do ảnh hưởng của bão, khu vực vịnh Bắc bộ, gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh. Thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển.

Từ trưa đến chiều 4-7, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có nguy cơ gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp ven biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng dự báo từ sáng 4-7 đến hết ngày 5-7, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm. Riêng khu vực Đông Bắc bộ phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

PHÚC HẬU