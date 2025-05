Diễn biến sức khỏe tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Hiện trường tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung bị cha nữ sinh tử vong bắn súng vào đầu

Theo đó, Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc B.T. tử vong hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tài xế Trung được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ ngày 28-4 cho đến nay. Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhân Trung mấy ngày trước còn phải thở máy, nhưng đến nay thì đã được rút nội khí quản, ngưng thở máy và có thể tự hô hấp bình thường. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, đã có thể mở mắt, tuy nhiên các dấu hiệu tri giác hiện vẫn chưa được cải thiện. Hiện các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang tích cực điều trị cho tài xế Trung.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc B.T. tử vong

Liên quan vụ tai nạn giao thông, ngày 3-5, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định số 01/QĐ-VKS hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH (ngày 23-1-2025) của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định trên được ban hành sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ và chỉ đạo hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan vụ việc; hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23-1-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Sau đó, VKSND Tối cao cũng đã ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSND tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, VKSND Tối cao cũng yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH (ngày 23-1-2025) của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc B.T. (sinh năm 2010, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Hiện trường ghi nhận vị trí va chạm giữa xe tải và xe đạp điện của nữ sinh B.T.

Theo quyết định số 01/QĐ-VKS, VKSND tỉnh Vĩnh Long xác định hành vi của tài xế Trung khi điều khiển ô tô tải đã tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn; phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008: “không được vượt xe khi có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt”; có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Như Báo SGGP đã thông tin, vụ tai nạn trên xảy ra vào trưa ngày 4-9-2024, tại tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Lúc này, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung đang lái xe tải biển kiểm soát 84C-10277 thì thấy chiếc xe bán tải (đang đậu cùng chiều bên lề phải) nên đã bật đèn nhan trái để vượt qua xe bán tải.

Thời điểm này, ở chiều ngược lại có 2 chiếc xe đạp điện đang chạy tới, chiếc đi đầu thấy đường hẹp nên dừng lại đột ngột. Chiếc xe đạp điện phía sau do em Nguyễn Ngọc B.T. chở theo 1 người bạn đã va chạm với xe đạp điện phía trước. Khi va chạm, em B.T. ngã xuống đường, bị bánh xe tải bên trái (trước) của tài xế Trung cán tử vong.

Hiện trường ông Phúc (cha nữ sinh Nguyễn Ngọc B.T.) tự sát sau khi bắn tài xế Trung

Liên quan vụ tai nạn giao thông, sáng 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1983, cha ruột nữ sinh tử vong) đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung, rồi dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát. Vụ nổ súng xảy ra sau khi các khiếu nại liên đến vụ tai nạn giao thông khiến con gái ông Phúc tử vong bị các cơ quan tư pháp tỉnh Vĩnh Long bác bỏ. Hiện ông Phúc đã tử vong và được gia đình mai táng, còn tài xế Trung đang nằm viện để điều trị.

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã rút hồ sơ vụ tai nạn giao thông để kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định, hành vi điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 84C-102.77 của Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành công an.

TUẤN QUANG