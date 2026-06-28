Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 11,9% trong 6 tháng cuối năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 (phấn đấu từ 10% trở lên) gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Phiên họp Chính phủ. Ảnh: VGP

Nghị quyết Chính phủ nêu, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông tác động không nhỏ đến kinh tế nước ta trong nửa đầu năm 2026, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất, Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy, cách làm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm nay, Chính phủ đưa ra kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm là 11,9%. Tính theo địa bàn, kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm của 2 đầu tàu kinh tế TPHCM và Hà Nội lần lượt ở mức 10,2% và 11%. Các tỉnh, thành khác đặt mục tiêu tăng trưởng cao nửa cuối năm nay, gồm: Hải Phòng và Quảng Ninh (13%), Bắc Ninh (12,5%), Hưng Yên (11,5%), Đà Nẵng (11,2%)...

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Trong đó, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương tham mưu, trong tháng 6 trình Chính phủ điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá thế giới; bảo đảm nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1-7.

Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao.

Về điều hành chính sách tiền tệ, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, triển khai các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án chậm triển khai thuộc các thành phần kinh tế, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia (như các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, một số tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mở rộng cảng hàng không Phú Quốc, Chu Lai, Cà Mau...).

LÂM NGUYÊN