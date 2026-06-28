Trồng sâm dây nâng cao thu nhập cho đồng bào Xơ Đăng

Những ngày này, đồng bào Xơ Đăng ở vùng núi phía Tây Quảng Ngãi tất bật chăm sóc, thu hoạch sâm dây khi loại dược liệu này đang khan hàng.

Clip Đồng bào Xơ Đăng tất bật chăm sóc, thu hoạch sâm dây. Thực hiện: HỮU PHÚC

Sâm dây là cây dược liệu quý, được trồng nhiều tại các xã vùng cao có khí hậu mát mẻ ở phía Tây Quảng Ngãi (thuộc khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei của tỉnh Kon Tum trước đây). Sâm dây có thể trồng quanh năm. Cây cho thu hoạch cả lá và củ, trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân làm cỏ trên vườn sâm dây. Ảnh: HỮU PHÚC

Loại dược liệu này được sử dụng để chế biến thực phẩm, dược liệu như lẩu gà, canh gà, cao sâm dây, bánh sâm dây, mặt nạ dưỡng da, nước giải khát...

Đồng bào Xơ Đăng chăm sóc sâm dây. Ảnh: HỮU PHÚC

Riêng tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, hiện có khoảng 500 hộ đồng bào Xơ Đăng trồng sâm dây với diện tích hàng trăm héc ta. Ghi nhận của phóng viên, sâm dây được trồng trên các sườn đồi cao, dưới tán rừng hoặc xen với cà phê, bắp, bời lời ở những nơi có độ ẩm và khí hậu mát mẻ. Bà con tất bật lên rẫy nhổ cỏ, chăm sóc những vườn sâm xanh tốt.

Khi sâm được thu hoạch, sẽ đưa về bán cho các đại lý trước khi thương lái thu gom, vận chuyển đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Hiện nguồn cung không đáp ứng đủ thị trường.

Sâm dây trồng trên khu vực đồi cao, khí hậu lạnh. Ảnh: HỮU PHÚC

Sâm dây phát triển tốt tươi. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết, giá sâm dây tươi hiện dao động từ 80.000 đến 150.000 đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh. Dù nhiều doanh nghiệp đã đặt vấn đề bao tiêu sản phẩm, người dân vẫn chưa đủ sản lượng để đáp ứng các đơn hàng. Thời gian tới, địa phương sẽ rà soát, vận động người dân cải tạo vườn tạp, mở rộng diện tích trồng xen sâm dây với các loại cây khác nhằm nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Đồng bào Xơ Đăng làm cỏ cho vườn sâm dây. Ảnh: HỮU PHÚC

Củ sâm dây vừa được đào từ núi. Ảnh: HỮU PHÚC

Sâm dây tươi vừa thu hoạch, đưa về tiêu thụ tại các đại lý. Ảnh: HỮU PHÚC

Sâm dây được dùng chế biến làm bánh. Ảnh: HỮU PHÚC

Sâm dây sau khi phơi khô. Ảnh: HỮU PHÚC

Cây sâm dây mới trồng. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC