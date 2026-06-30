Phạt tối đa 2 tỷ đồng với hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 246/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với mức phạt tối đa 2 tỷ đồng.

Tàu cá của ngư dân chuẩn bị ra khơi, khai thác hải sản trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: HOÀNG TUẤN

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện trong lĩnh vực thủy sản là 1 tỷ đồng. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động.

Nghị định quy định, vi phạm quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản bị phạt tới 70 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền tới 70 triệu đồng đối với hành vi nuôi trồng thủy sản trên biển vượt quá hạn mức giao; nuôi trồng thủy sản khi chưa được giao, cho thuê đất, đất có mặt nước, khu vực biển theo quy định; nuôi trồng đối tượng thủy sản không tuân thủ quy hoạch về phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nuôi trồng mỗi loài thủy sản không có trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản sống, Nghị định quy định phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi như nhập khẩu thủy sản sống chưa có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam dùng làm thực phẩm, làm cảnh hoặc giải trí hoặc trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định; nhập khẩu thủy sản sống về làm thực phẩm vượt quá khối lượng hoặc không đúng kích cỡ đã được cấp phép.

Đồng thời, phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi xuất khẩu loài thủy sản sống có tên trong danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu hoặc danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện mà không đáp ứng điều kiện theo quy định, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Nghị định quy định phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá vi phạm như: sử dụng tàu từ 24m trở lên khai thác không có hoặc hết hạn giấy phép; khai thác ở vùng biển nước ngoài hoặc vùng thuộc tổ chức nghề cá khu vực không có hoặc hết hạn giấy phép/giấy chấp thuận; tàu cá nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không phép hoặc hết hạn; tàu không quốc tịch hoặc mang quốc tịch ngoài thành viên tổ chức nghề cá khu vực khai thác trái phép; khai thác sai quy định tại vùng biển quốc tế không thuộc quản lý tổ chức nghề cá khu vực.

Chủ tàu cá bị phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng nếu: khai thác thủy sản sai quy định tại vùng biển thuộc tổ chức nghề cá khu vực; che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản khi tái phạm; khai thác vượt hạn mức do tổ chức nghề cá khu vực cấp phép trong trường hợp tái phạm.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 18-8-2026.

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LÂM NGUYÊN