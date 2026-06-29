Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Phấn đấu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm vào cuối năm 2027

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án có tổng cộng 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng (897 trường hợp giải tỏa một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn bộ). Tổng vốn đầu tư dự án hơn 17.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Cụ thể, phường An Nhơn có 138 trường hợp, đã bàn giao 100% mặt bằng; phường Gia Định có 869 trường hợp bị ảnh hưởng, bàn giao 100% mặt bằng; phường Bình Thạnh có 872 trường hợp bị ảnh hưởng, bàn giao 100% mặt bằng; phường Bình Lợi Trung có 311 trường hợp bị ảnh hưởng, còn 1 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Đối với trường hợp này, UBND phường đã tiếp xúc, vận động hộ dân, dự kiến sẽ bàn giao trước ngày 30-6.

Các công nhân đang thi công tại dự án Rạch Xuyên Tâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố sẽ phấn đấu di dời nhà trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn, gắn với chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và chống ngập. Chính vì thế, tốc độ và chỉ tiêu thực hiện công tác này sẽ tăng lên gấp đôi. Điều này đòi hỏi các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thi công nhanh nhất có thể, mới đạt được mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, đơn vị thi công phải tính toán, thay đổi phương án thi công để đảm bảo kỹ thuật và rút ngắn thời gian, phấn đấu cuối năm 2027 sẽ thực hiện xong dự án rạch Xuyên Tâm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Tại kỳ kiểm tra tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm vào tháng 3, tôi đã giao tiến độ cho các địa phương đến cuối tháng 6 thực hiện bàn giao. Đến nay, các phường đã thực hiện xong. Tôi đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo rất quyết liệt và biểu dương cho tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, có sản phẩm kết quả cụ thể của các phường. Tôi cũng cảm ơn bà con dọc tuyến kênh đã cùng đồng lòng ủng hộ bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thêm, sau dự án rạch Xuyên Tâm, TPHCM sẽ tập trung chỉnh trang nhà ven kênh rạch khu vực quận 4, quận 8 trước đây, để hoàn thành chỉ tiêu cải thiện môi trường sống. Đây cũng là nền tảng để đưa TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, đáng sống của khu vực châu Á.

Đồng chí cũng đề nghị các phường, xã có nhà trên và ven kênh rạch thuộc diện chỉnh trang, học hỏi kinh nghiệm từ 4 phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn để phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành chương trình chỉnh trang nhà ven kênh.

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, với sự nỗ lực của các phường, đến nay cơ bản đã bàn giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm đạt 100%. Sau khi mặt bằng được bàn giao, bước tiếp theo đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ.

"Sắp tới chúng tôi sẽ làm việc với các đơn vị thi công để xây dựng lại tiến độ cụ thể. Cần thiết đơn vị thi công sẽ tăng ca, rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu đạt tiến độ như chỉ đạo của lãnh đạo thành phố giao", ông Đậu An Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM khen thưởng 4 phường đã thực hiện tốt tiến độ bàn giao mặt bằng tại dự án Rạch Xuyên Tâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về tiến độ thực hiện dự án, ông Đậu An Phúc cho biết, dự án chia làm 3 gói thầu gồm: Gói thầu XL-01, Gói thầu XL-02 và Gói thầu XL-03. Đối với Gói thầu XL-03 trên địa bàn phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung dự kiến hoàn thành trong tháng 11 này và sẽ được đưa vào sử dụng trước. Đồng thời, đơn vị thi công sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu còn lại.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TPHCM đã khen thưởng 4 phường thực hiện tốt tiến độ bàn giao mặt bằng.

THANH HIỀN