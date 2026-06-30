Thuế TPHCM phấn đấu thu ngân sách hơn 800.000 tỷ đồng

6 tháng cuối năm, Thuế TPHCM tập trung khai thác các nguồn thu, xử lý nợ đọng, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách hơn 800.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Chiều 30-6, Thuế TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các cá nhân tại Thuế TPHCM vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) Mai Sơn đánh giá cao kết quả thu ngân sách của Thuế TPHCM trong 6 tháng đầu năm đạt 221.000 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng thu nội địa cả nước. Tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 92%, trong khi tỷ lệ thu hồi nợ thuế đạt 20%, cao hơn mức bình quân của toàn ngành.

Tuy nhiên, ông Mai Sơn cho rằng Thuế TPHCM đang đối mặt áp lực lớn khi đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách hơn 800.000 tỷ đồng trong năm 2026. Bên cạnh đó, việc triển khai Nghị định 245/2026 về gia hạn thuế sẽ tác động đến dòng tiền và tiến độ thu ngân sách những tháng cuối năm. Ngoài ra, "khoảng cách thuế" vẫn là thách thức khi hiện chỉ khoảng 35-40% doanh nghiệp đang hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Phó Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Thuế TPHCM tập trung xử lý nợ đọng, nhất là nợ tiền sử dụng đất, phấn đấu thu hồi 80% số nợ có khả năng thu. Đồng thời, ưu tiên làm sạch, đồng bộ dữ liệu định danh cá nhân để phục vụ công tác quản lý, truy vết doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng kho tri thức và đổi mới phương thức quản lý theo chuẩn OECD.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng cho biết kết quả 6 tháng đầu năm thể hiện tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng của hơn 1.500 cán bộ, công chức trước những biến động của kinh tế thế giới.

Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng phát biểu tại hội nghị

Theo ông Đoàn Minh Dũng, để góp phần thực hiện mục tiêu thu ngân sách chung của TPHCM, Thuế TPHCM phấn đấu thu trên 800.000 tỷ đồng trong năm 2026, tăng gần 30% so với năm 2025. Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ tập trung khai thác dư địa tăng thu, xử lý nợ đọng, làm sạch dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bằng khen của Bộ Tài chính vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh; cùng giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế và Trưởng Thuế TPHCM.

MAI HOA