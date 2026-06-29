UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 29-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công góp phần giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu trực tiếp chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ thanh toán, hoàn thiện đầy đủ thủ tục để gửi Kho bạc Nhà nước Khu vực II giải ngân kịp thời; đồng thời chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước Thành ủy và UBND TPHCM về kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Các địa phương cũng phải tập trung xử lý vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, thanh toán và quyết toán để bảo đảm đủ điều kiện giải ngân.

Các chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, gói thầu và từng tháng; xác định rõ khối lượng thực hiện, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các khối lượng đã nghiệm thu, không để tồn đọng hồ sơ tại chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoặc nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán và kịp thời báo cáo các khó khăn vượt thẩm quyền để được xử lý.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp theo dõi sát tiến độ giải ngân; hằng tuần tổng hợp danh sách các đơn vị giải ngân thấp, các dự án chậm tiến độ để tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo xử lý. Sở cũng phải đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước Khu vực II được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, tăng cường làm việc ngoài giờ khi cần thiết để giải quyết dứt điểm các hồ sơ đủ điều kiện thanh toán trước ngày 30-6, không để tồn đọng hồ sơ hợp lệ.

UBND TPHCM cũng giao các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tư pháp cùng các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, xử lý ngay các thủ tục thuộc thẩm quyền, không để hồ sơ kéo dài ảnh hưởng tiến độ giải ngân.

Theo yêu cầu, kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ được Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định. UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong những ngày cuối tháng 6, tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.

Theo UBND TPHCM, đến ngày 22-6, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 32.812,62 tỷ đồng, tương đương 22,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (147.599,166 tỷ đồng). Mặc dù kết quả giải ngân đã có chuyển biến, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu thành phố đề ra là đạt tối thiểu 40% vào cuối quý II-2026 và thấp hơn mức bình quân cả nước (24,2%).

QUỐC HÙNG