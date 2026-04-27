Diện mạo mới Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải: Tiếp tục kể câu chuyện “Khát vọng hòa bình”

Đợt trùng tu toàn diện, quy mô lớn nhất trong hơn 20 năm qua tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) góp phần tiếp tục kể câu chuyện “Khát vọng hòa bình” tại một vị trí hết sức đặc biệt, từng gánh vác trên mình vô vàn những bể dâu thế sự, đằng đẵng suốt 20 năm trời.

Bà Lê Thị Tố Hoài, Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải cho biết, việc tu bổ, chỉnh trang và đưa di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vào phục vụ khách tham quan đúng dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) là hành động thiết thực để bảo tồn hồn cốt lịch sử, giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn", và gìn giữ di sản quý báu này cho muôn đời sau.

Dự án tu bổ di tích có tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng, triển khai thi công từ tháng 8-2025, tập trung các hạng mục quan trọng tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải như: kỳ đài, cầu Hiền Lương, nhà liên hợp, hệ thống nhà đón tiếp và các công trình phụ trợ khác… Đây được xem là đợt trùng tu toàn diện, quy mô lớn nhất trong hơn 20 năm qua đối với di tích đặc biệt này.

Điểm nhấn đợt tu bổ lần này là nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc của di tích. Quá trình trùng tu cầu Hiền Lương, các cấu kiện còn khả năng sử dụng tiếp tục được giữ lại, gia cố và tái lắp đặt nhằm đảm bảo tính nguyên bản lịch sử.

Cùng với đó, nhiều hạng mục được cải tạo theo hướng hiện đại nhưng vẫn hài hòa với tổng thể không gian di sản. Mặt cầu lát lại bằng gỗ lim, kết cấu được gia cố chắc chắn; các mảng màu đặc trưng trên cầu được sơn mới, tạo nên diện mạo vừa quen thuộc vừa tươi mới.

Không gian cảnh quan mở rộng và tổ chức lại một cách khoa học hơn. Các tuyến đường dạo, thảm cỏ, cây xanh bố trí hợp lý, hình thành một tổng thể hài hòa, vừa đảm bảo tính trang nghiêm, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận và trải nghiệm. Trong đó, Công viên Thống Nhất – hạng mục trung tâm dự án định hình như một không gian văn hóa ngoài trời, nơi kết nối các giá trị lịch sử với đời sống hiện tại. Sự kết hợp ấy đã góp phần làm nổi bật thông điệp về hòa hợp, đoàn kết dân tộc – tinh thần xuyên suốt của di tích.

Sau khi dự án hoàn thành và từng bước đi vào hoạt động, diện mạo Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải có sự thay đổi rõ rệt. Không gian trở nên khang trang, đồng bộ hơn, với hệ thống hạ tầng được nâng cấp, bãi đỗ xe rộng rãi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Sau Hiệp định Genève năm 1954, dòng sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, chia cắt đất nước thành hai miền Nam - Bắc. Trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh, dưới làn mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ Tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến vẫn ngày đêm kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của ý chí và khát vọng thống nhất; đồng thời là niềm tin để đồng bào miền Nam hướng về miền Bắc, hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu; đã tạo động lực cho quân và dân ta kiên cường chiến đấu, lập nên chiến công hiển hách.

Cảnh quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sau khi được trùng tu, tôn tạo

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức bi tráng, những đau thương, hy sinh thầm lặng mà cao cả vẫn mãi trường tồn. Bến Hải - Hiền Lương, nơi chia cắt non sông đã trở thành biểu tượng sáng ngời của niềm tin sắt đá và khát vọng cháy bỏng: khát vọng độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.

"Để có được đất nước thống nhất hôm nay, cả dân tộc Việt Nam đã phải trả giá bằng biết bao máu xương, bằng sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú, trong đó có hàng vạn người con Quảng Trị đã hóa thân vào đất mẹ, biến mảnh đất này thành vùng đất thiêng liêng, thành điểm tựa của lòng yêu nước và khát vọng hòa bình bất diệt", ông Hoàng Nam nhấn mạnh.

VĂN THẮNG - TRẦN TUYỀN