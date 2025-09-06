“Mưa đỏ” chạm mốc doanh thu 500 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại

Đến hơn 19 giờ ngày 5-9, "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, kỷ lục này đạt được chỉ sau 2 tuần phim ra rạp.

Doanh số kỷ lục bộ phim "Mưa đỏ". Nguồn: Box Office Vietnam

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, doanh thu của Mưa đỏ lúc 19 giờ 45 phút ngày 5-9 là 500.692.554.062 đồng. Phim hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, chỉ đứng sau Mai (551 tỷ).

Tuy nhiên, cột mốc 500 tỷ đồng mà Mưa đỏ đạt được ấn tượng hơn rất nhiều, chỉ mất 2 tuần công chiếu trong khi bộ phim của đạo diễn Trấn Thành mất khoảng 3 tuần.

Với đà tăng trưởng như hiện tại, nhiều khả năng trong cuối tuần này, Mưa đỏ sẽ vượt doanh thu của Mai và xác lập những kỷ lục mới cho điện ảnh Việt.

Tính riêng trong ngày 5-9, phim hiện vẫn đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày với hơn 18,2 tỷ đồng, bỏ xa các đối thủ còn lại như Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn hay phim hợp tác Việt - Thái, Cô dâu ma, tác phẩm chính thức ra rạp từ ngày 5-9.

Mưa đỏ hiện đang có hành trình ấn tượng với những kỷ lục liên tiếp được thiết lập từ khi công chiếu chính thức hôm 22-8.

Chật kín khán giả đến theo dõi bộ phim tại sân khu di tích Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Fanpage Phim "Mưa đỏ"

Trước đó, Box Office Vietnam cho biết, Mưa đỏ là bộ phim đầu tiên không phải do Trấn Thành làm đạo diễn thu được hơn 40 tỷ đồng/ngày. Trước đó, chỉ có Mai và Bộ tứ báo thủ đạt cột mốc ấn tượng này, trong đó kỷ lục cao nhất thuộc về Mai (43,9 tỷ đồng, xác lập ngày 14-2-2024). Tuy nhiên, đến chiều tối 31-8, phim đồng thời xác lập 2 kỷ lục: phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam năm 2025 (vượt qua Bộ tứ báo thủ) và phim điện ảnh có doanh thu trong 1 ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt (47,6 tỷ đồng).

Sau đó, liên tiếp trong 2 ngày 1-9 và 2-9 phim còn xác lập kỷ lục ấn tượng hơn, khi vượt qua cột mốc hơn 50 tỷ đồng/ngày. Cụ thể, ngày 1-9 phim đạt doanh số 54,8 tỷ đồng trong khi ngày 2-9 phim cũng đạt doanh số 52,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, ở tuần công chiếu chính thức thứ 2 (từ ngày 29 đến 31-8), phim có doanh thu ấn tượng hơn tuần đầu tiên (từ 22 đến 24-8) với con số hơn 122 tỷ đồng so với gần 82 tỷ đồng.

Đặc biệt, cũng theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 2-9, Hà Nội đang là thị trường mang về doanh thu cao nhất cho bộ phim, với hơn 147 tỷ đồng cùng hơn 1,42 triệu vé đã bán ra, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 72%.

Tiếp sau đó là thị trường TPHCM với hơn 90,5 tỷ đồng cùng gần 890.000 vé bán ra.

Những hình ảnh xúc động suất chiếu phim tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Fanpage Phim "Mưa đỏ"

Tối 4-9, tại sân khu di tích Thành Cổ Quảng Trị, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức buổi chiếu bộ phim như một hoạt động tri ân ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương.

Theo kế hoạch, từ ngày 5 đến 7-9, đoàn phim sẽ có các hoạt động quảng bá, giao lưu tại TPHCM.

VĂN TUẤN