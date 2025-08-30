Chiếu miễn phí phim "Mưa đỏ" phục vụ nhân dân Quảng Trị, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ mang bộ phim truyện điện ảnh " Mưa đỏ" , tác phẩm khắc họa bi tráng 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, trở về chính mảnh đất lịch sử để chiếu phục vụ nhân dân và tri ân anh hùng liệt sĩ.

Ngày 30-8, theo Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, đơn vị đã phối hợp cùng Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị và các địa phương lên kế hoạch tổ chức nhiều suất chiếu miễn phí phim Mưa đỏ.

Phim Mưa đỏ dự kiến sẽ công chiếu ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: VĂN THẮNG

Điểm nhấn là buổi chiếu lúc 19 giờ 30 ngày 4-9 tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Sau đó, ngày 5-9, phim tiếp tục được chiếu tại rạp Rio CINEMAS Vincom Plaza (Đông Hà) phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ. Một suất đặc biệt dành cho lãnh đạo, cán bộ các ban ngành tỉnh Quảng Trị sẽ diễn ra 20 giờ ngày 5-9 hoặc sáng 6-9 tại hội trường, nhà văn hóa tỉnh ở Đồng Hới.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp chuẩn bị đầy đủ kỹ thuật, hậu cần, an ninh để các buổi chiếu phim diễn ra chu đáo, an toàn, xứng đáng với ý nghĩa tri ân”.

Bộ phim Mưa đỏ với thời lượng 124 phút không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là thông điệp tri ân gửi đến những người đã ngã xuống, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tinh thần bất khuất của dân tộc ngay tại vùng đất lịch sử Quảng Trị.

VĂN THẮNG - MINH PHONG