Diễn viên Lương Gia Huy: Mỗi vai diễn là một lần bắt đầu lại

Từng gây chú ý với hình ảnh “phản diện cơ bắp” trong "Mưa đỏ", diễn viên Lương Gia Huy (ảnh) thừa nhận anh may mắn khi được khán giả và đồng nghiệp quan tâm nhiều hơn sau bộ phim.

Tuy nhiên, với chàng diễn viên sinh năm 1992 này, thành quả hiện tại không đến từ may mắn nhất thời mà là kết quả của một quá trình dài cố gắng, kiên trì và luôn giữ sự nghiêm túc với nghề.

Tháng 6 này, Lương Gia Huy trở lại màn ảnh nhỏ trong phim Ốc mượn hồn (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ). Dù không đảm nhận tuyến vai chính, anh vẫn quyết định tham gia vì bị thu hút bởi màu sắc nhân vật, chiều sâu tâm lý của vai diễn.

Lương Gia Huy cho biết, là diễn viên chuyên nghiệp, vai chính hay phụ không quan trọng bằng chất lượng của nhân vật. Vai diễn của anh lần này có cá tính độc đáo, nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, là một thách thức nghề nghiệp đầy hấp dẫn.

Tham gia bộ phim có yếu tố “mượn xác - mượn hồn”, Lương Gia Huy dành nhiều thời gian phân tích tâm lý nhân vật, tìm ranh giới giữa phần “xác” và phần “hồn” để các chuyển biến cảm xúc không bị gượng ép hay quá kịch. Thử thách lớn nhất với anh là giữ được sự chân thật để khán giả tin và đồng cảm với nhân vật.

“Nếu sau bộ phim, mọi người thấy một Lương Gia Huy đa chiều hơn, trưởng thành hơn và có khả năng biến hóa nhiều dạng vai hơn thì đó đã là điều rất hạnh phúc với Huy rồi”, anh chia sẻ.

Sau hiệu ứng từ Mưa đỏ, Lương Gia Huy liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như: Bịt mắt bắt nai, Mật mã Đông Dương, Viên đạn cuối cùng, Án mạng xém hoàn hảo. Dù có nhiều cơ hội hơn, anh vẫn giữ quan điểm mỗi vai diễn là một lần bắt đầu lại từ đầu và mỗi nhân vật đều có những áp lực riêng, buộc diễn viên phải học hỏi, tiếp thu các kiến thức mới, nỗ lực không ngừng để tránh lặp lại chính mình.

Anh chia sẻ: Tôi không xem thành công vừa qua là “thời” của bản thân theo nghĩa hào quang đến bất ngờ, mà đơn giản là giai đoạn mình được làm nghề nhiều hơn và có cơ hội thử sức với đa dạng vai diễn hơn. Để đi được lâu dài trên con đường nghệ thuật mà mình đam mê, tất cả vẫn phải dựa vào thực lực, sự tử tế và bền bỉ của bản thân.

Đánh giá về sự thay đổi của mình sau nhiều năm theo đuổi diễn xuất, Lương Gia Huy cho rằng đó là sự trưởng thành và chín chắn hơn. Nếu trước đây anh luôn cố gắng để được công nhận, thì hiện tại, anh nhìn nghề như một hành trình dài mà ở đó mỗi vai diễn là một cơ hội để học hỏi và tích lũy trải nghiệm.

Điều anh trân trọng nhất hiện tại là vẫn giữ được sự nghiêm túc và cảm xúc dành cho nghề. “Sau mỗi vai diễn, tôi không còn đặt câu hỏi mình nổi tiếng hơn chưa, mà là mình đã làm hết sức và sống trọn với vai diễn đó chưa”, Lương Gia Huy thấm thía rút ra bài học.

Vì vậy, Lương Gia Huy khẳng định, trong tương lai vẫn muốn thử sức với những dạng nhân vật có chiều sâu tâm lý, nội tâm phức tạp hoặc có sự chuyển biến mạnh về cảm xúc. Có thể là một vai phản diện khác hẳn màu sắc trước đây hoặc một nhân vật đời thường nhưng mang nhiều tầng cảm xúc và câu chuyện riêng.

Với anh, không có vai lớn hay nhỏ, mà là bản thân có cảm thấy đồng cảm với nhân vật và có thể mang đến điều gì mới cho vai diễn đó hay không.

VĂN TUẤN