Chiếu miễn phí 14 phim dành cho thiếu nhi

Từ ngày 1 đến 5-6, Viện Phim Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển tại Hà Nội, với nhiều hoạt động điện ảnh, giao lưu và trải nghiệm dành cho thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Poster của tuần phim dành cho thiếu nhi tại Hà Nội. Ảnh: Viện Phim Việt Nam

Theo ban tổ chức, chương trình nhằm giới thiệu các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu về đề tài thiếu nhi của Việt Nam và Thụy Điển, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia thông qua điện ảnh. Tuần phim cũng hướng tới việc giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, khơi gợi khả năng sáng tạo cho trẻ em qua những tác phẩm giàu giá trị nhân văn.

Lễ khai mạc tổ chức vào sáng 1-6 với nhiều hoạt động và chiếu 2 bộ phim mở màn, gồm phim hoạt hình Việt Nam Đáng đời thằng cáo của đạo diễn Lê Minh Hiền và phim truyện Thụy Điển Pippi tất dài của đạo diễn Olle Hellbom.

Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 14 tác phẩm, gồm 11 phim hoạt hình Việt Nam và 3 phim truyện của điện ảnh Thụy Điển. Nhiều tác phẩm quen thuộc sẽ được giới thiệu như Chuyện ông Gióng, Con sáo biết nói, Mèo con, Ronja - Con gái tên tướng cướp, Anh em nhà sư tử...

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ giới thiệu bản tiếng Việt bộ truyện tranh về nhân vật Pippi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren gồm: Bạn có quen Pippi, Pippi đi mua sắm, Pippi trên đảo kì khôi và Pippi giải cứu Giáng sinh.

Tại sự kiện cũng diễn ra các chương trình đố vui xoay quanh bộ phim Pippi tất dài nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi.

VĨNH XUÂN