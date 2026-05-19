Nghệ An: Triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Sáng 19-5, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An, cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2026).

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và các không gian trưng bày chuyên đề, triển lãm góp phần tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945.

Chính trong thời khắc cam go ấy, tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và khát vọng bảo vệ Tổ quốc đã được hun đúc mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh to lớn để toàn dân đứng lên kháng chiến.

Không gian triển lãm được xây dựng theo các nội dung xuyên suốt như: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại mở ra kỷ nguyên độc lập - tự do cho dân tộc Việt Nam”; “Đất nước ngàn cân treo sợi tóc”; “Nhân dân cả nước hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Phát huy tinh thần kháng chiến trong thời đại mới”…

Qua đó, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm cũng giới thiệu không gian trưng bày của các tỉnh, thành như Nghệ An, Điện Biên, Hà Tĩnh, Gia Lai và TP Huế với nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của quân và dân các địa phương hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến".

Đồng thời, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và tiềm năng du lịch của các địa phương trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

DƯƠNG QUANG