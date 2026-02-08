Diễn viên Trâm Anh: Gương mặt nữ tiềm năng của điện ảnh Việt

Diễn viên Trâm Anh - người ghi dấu với hai vai diễn ấn tượng trong Tử chiến trên không và Ai thương ai mến , cho biết: quá trình nhập vai, cô luôn cố không lạm dụng kỹ thuật, mà tập trung vào cảm xúc nhân vật. Sau phim Tử chiến trên không (đạo diễn Hàm Trần) bùng nổ với doanh thu hơn 250 tỷ đồng, Trâm Anh tiếp tục có vai diễn được đánh giá cao trong Ai thương ai mến (đạo diễn Thu Trang).

Diễn viên Trâm Anh trong phim Ai thương ai mến

Cô tiết lộ, ban đầu khi dự án đăng thông tin tuyển diễn viên, cô nhút nhát không dám gửi hồ sơ. Nhưng khi được mọi người động viên, cô quyết định tham gia, trải qua 2-3 vòng thử vai, cuối cùng cô được giao đảm nhận vai nữ chính. Một điều khá thú vị, nhiều người trong ê-kíp làm phim, nhất là đạo diễn Thu Trang nói, cô có đôi mắt buồn và ngoại hình tương đồng nhân vật. Điều đó khiến Thu Trang có chút bị ám ảnh: liệu cuộc sống của mình có chông gai như nhân vật trong phim? Nhưng, điều khiến cô ám ảnh hơn, đó là số phận của nhiều nhân vật trong dự án sao mà khổ quá! Ai thương ai mến có bối cảnh xưa, nên Trâm Anh phải dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng từ cách đi đứng, nói chuyện, ứng xử. Với những cảnh nặng về nội tâm, cô thả lỏng và tin mình chính là nhân vật để hóa thân...

Sau khi đạt danh hiệu Á quân The Face 2018 và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, dù là tay ngang diễn xuất, nhưng Trâm Anh đang được đánh giá là gương mặt nữ tiềm năng của điện ảnh Việt. Chạm ngõ truyền hình với Trại hoa đỏ, Cây táo nở hoa, cô bắt đầu được các đạo diễn điện ảnh để mắt, khởi đầu với một vai nhỏ trong Cái giá của hạnh phúc. Trâm Anh cho biết, có những kịch bản lôi cuốn khiến cô mong muốn có vai bằng được. Để bồi đắp cảm xúc cho mỗi vai diễn, cô vừa dựa trên những trải nghiệm cá nhân, đồng thời “vay mượn” từ bên ngoài qua quá trình nghiên cứu kịch bản.

Diễn viên Trâm Anh tâm sự: “Khi thực sự có cảm xúc với nhân vật, nó sẽ khiến tim mình bị thổn thức, đập mạnh. Tôi luôn suy nghĩ về nhân vật, thậm chí thấy hồi hộp, lo lắng”.

VĂN TUẤN