Phim Việt năm 2026: Thêm mùa chiếu, tăng lượng phim

Với khoảng 70 phim được dự kiến sẽ ra rạp trong năm 2026, thị trường điện ảnh Việt Nam hứa hẹn cuộc đua phòng vé sôi động, không chỉ ở các mùa phim truyền thống dịp tết và hè, mà đang dần hình thành những mùa phim mới.

Phim Mùi phở mang đến câu chuyện quen thuộc về mâu thuẫn gia đình và khác biệt quan điểm sống. Ảnh: ĐPCC

Phim tết sôi động nhưng “khó đoán”

Tết Nguyên đán luôn được coi là “mùa vàng” của điện ảnh Việt Nam. Năm nay, mùa vàng càng “nóng” hơn khi có đến 4 phim: Thỏ ơi!!, Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng và Mùi phở cùng ra rạp từ ngày mùng 1 tết. Mỗi bộ phim mang màu sắc riêng, đánh dấu sự thay đổi cả trong tư duy làm phim và cách tiếp cận thị trường.

Trấn Thành - cái tên quen thuộc và luôn được xem là “ứng viên nặng ký” mỗi mùa phim tết, tiếp tục gây tò mò với phim Thỏ ơi!! Anh bày tỏ tự tin với chủ đề, màu sắc, ngôn ngữ điện ảnh của câu chuyện năm nay sẽ khác biệt hoàn toàn so với những phim tết của chính mình trước đây như Mai, Nhà bà Nữ hay Bố già. Trong khi đó, phim Nhà ba tôi một phòng đánh dấu bước đi mới của Trường Giang khi lần đầu đảm nhiệm đồng thời 4 vai trò: đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính và nhà sản xuất. Bộ phim khai thác câu chuyện cha con với những va chạm thế hệ. Còn phim Mùi phở (đạo diễn Minh Beta) lại chọn cách kể hài hước, nhẹ nhàng, lấy phở - biểu tượng văn hóa ẩm thực Việt làm trục dẫn dắt câu chuyện về những xung đột và va chạm giữa quan niệm cũ - lối sống hiện đại. Tiếp tục theo đuổi mạch phim gia đình, Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) gắn kết những con người xa lạ qua hành trình khám phá bản thân.

Một điểm đáng chú ý của mùa phim Tết năm nay là không còn gói gọn trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến hết mùng 10 tết như trước đây mà được mở rộng hơn nhằm tối ưu hóa doanh thu và giảm áp lực cạnh tranh trực diện. Theo đó, phim Huyền tình dạ trạch (đạo diễn Tôn Văn), chiếu sớm từ ngày 6-2, chiếu chính thức từ ngày 10-2 (tức 23 tháng Chạp). Nhà mình đi thôi (đạo diễn Trần Đình Hiền) đến tận ngày 26-2 mới ra rạp (mùng 10 tết). Một ngày sau đó (27-2), bộ phim tình cảm - âm nhạc Cảm ơn người đã thức cùng tôi (đạo diễn Chung Chí Công) cũng gia nhập đường đua.

Đánh giá về thị trường phim tết năm nay, nhà sản xuất Võ Nguyên Đán của phim Báu vật trời cho, cho rằng, tuy nhiều phim nhưng do khác biệt lớn về chủ đề, chất lượng lại tương đồng nên tính cạnh tranh sẽ không cao. Trấn Thành thì ví von mùa phim tết như một hội chợ, mỗi phim là một gian hàng bán các sản phẩm khác nhau cho khán giả lựa chọn.

“Làm phim thì phải mong có doanh thu, nhưng đó không phải là tiêu chí duy nhất đánh giá thành công. Với tôi, phim không lỗ, tức là đã được khán giả phù hợp yêu thích, đó là điều đáng mừng lắm rồi”, Trấn Thành chia sẻ trong buổi ra mắt phim Thỏ ơi!!

Nối dài của những thành công

Đạo diễn Lê Thanh Sơn nhận định, với vô số kỷ lục trong năm 2025, phim Việt Nam đã đem đến niềm tin lớn cho khán giả. Điều này được thể hiện rõ nhất ở sự sôi động của điện ảnh Việt trong năm mới 2026. Cho đến thời điểm này, ước tính năm nay sẽ có khoảng 70 phim ra mắt, trung bình 1-2 phim/tuần.

Cụ thể, ngay sau mùa phim tết, nếu mọi năm sẽ là khoảng lặng “dưỡng sức” của các nhà làm phim thì năm nay, hàng loạt tác phẩm mới đã lên lịch ra mắt. Đầu tháng 3 là các phim: Quỷ nhập tràng, Tài, Ốc mượn hồn, Song hỷ lâm nguy... Tiếp đến là những dự án lớn như Madames Thanh sắc, Trại buôn người (tháng 6); Lầu chú Hỏa (tháng 7)... các dự án khác cũng đã thông báo ra mắt năm nay, như: Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, Lên hương, Thẩm mỹ viện âm phủ, Cao thủ bi-a: Đại chiến với quỷ dữ...

Câu chuyện cha con là sợi dây xuyên suốt trong Nhà ba tôi một phòng

Sau thành công lớn của các phim Mưa đỏ (hơn 710 tỷ đồng) và Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn (hơn 100 tỷ đồng), dịp Quốc khánh 2-9 đang cho thấy đây là mùa phim mới nhiều hứa hẹn của điện ảnh Việt ngoài hai mùa tết và dịp nghỉ lễ 30-4. Năm nay, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) - bộ phim huyền sử được đầu tư lớn, quy mô sản xuất hoành tráng là tác phẩm đầu tiên ấn định ra mắt thời điểm này.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam, chia sẻ, những thành công của các phim chiếu dịp lễ Quốc khánh 2-9-2025 đã tạo nên một hướng đi mới cho phát hành phim Việt.

“Tôi hy vọng Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh sẽ trở thành minh chứng thành công cho hướng đi mới đó. Điều này sẽ mở rộng hơn nữa thị trường cho phim Việt đến với khán giả”, TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

"Tết luôn là một mùa phim sôi động và khắc nghiệt nhất của điện ảnh trong nước. Nhưng nó cũng tạo tiền đề tốt cho những mùa phim 30-4 và 2-9. Tôi tin năm 2026 sẽ là năm đột biến cả về số lượng và chất lượng của điện ảnh Việt. Khi khán giả ngày càng đòi hỏi khắt khe, chất lượng phim sẽ ngày càng tăng. Cùng với đó, sức nở của thị trường cũng khiến các nhà đầu tư tự tin rót vốn giúp tăng về mặt số lượng" - Đạo diễn LÊ THANH SƠN.

VĂN TUẤN