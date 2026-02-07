Phương Anh Đào và Tuấn Trần tái hợp trong phim Tết 2026

Sau thành công của Mai (2024), “cặp đôi màn ảnh” Phương Anh Đào và Tuấn Trần có màn tái hợp trong bộ phim Tết 2026 " Báu vật trời cho " của đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Chiều 7-2, buổi công chiếu ra mắt phim Báu vật trời cho được tổ chức tại TPHCM. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên: Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, bé Mì Gói, NSND Kim Xuân, Võ Tấn Phát, Khương Lê, Hưng Nguyễn, La Thành, Thư Đan,…

"Báu vật trời cho" hướng đến khán giả gia đình

Sự xuất hiện của Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong dự án phim mới nhận được quan tâm từ đông đảo khán giả, sau khi cả hai đã có màn kết hợp đầy ăn ý và ấn tượng trước đó với phim Mai. Trong Báu vật trời cho, Phương Anh Đào vào vai Ngọc - người mẹ đơn thân với quá khứ nhiều trăn trở cùng hành trình “chữa lành” khi gặp chàng trai miền biển Hồng (Tuấn Trần).

Bên cạnh đó, vai diễn ông Thiên của Quách Ngọc Ngoan trong bộ phim được chú ý bởi sự thú vị, độc đáo và dí dỏm so với những vai ông trùm lạnh lùng trước đây.

Dàn diễn viên tại sự kiện, Tuấn Trần đang chấn thương vẫn tham gia quảng bá. Ảnh: LAN VY

Tại sự kiện, diễn viên Tuấn Trần chia sẻ, để có thể hóa thân vào vai người thanh niên làng chài, anh đã dành thời gian tập luyện điều khiển nhiều loại phương tiện đường thủy. Dù vậy, nam diễn viên thừa nhận bản thân và nhiều diễn viên khác gặp khó khăn khi quay các phân cảnh trên biển: “Lên phim ai cũng ngầu ngầu phong độ, nhưng thực tế mỗi lần cắt cảnh xong là đều lả đi vì chịu không nổi say sóng”.

Tình cảm gia đình và khung cảnh tuyệt đẹp của vùng miền biển miền Trung là những điểm nhấn của "Báu vật trời cho"

Mang bối cảnh của làng chài Yên Hòa, bộ phim đưa khán giả khám phá nét đẹp của vùng biển hiền hòa mà rực rỡ, cũng như tìm hiểu văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của người dân nơi đây. Đặc biệt, phim sẽ có phiên bản định dạng IMAX, đảm bảo khán giả được thưởng thức cảnh đẹp và âm thanh sống động.

Phim Báu vật trời cho có nội dung pha trộn giữa nhiều yếu tố gia đình, hài hước và hành động kịch tính, hứa hẹn là món ăn tinh thần vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc dịp đầu xuân. Bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 17-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán).

LAN VY