Lần đầu tiên, truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh trên màn ảnh rộng. " Huyền tình Dạ Trạch" ra mắt tối 6-2, mở ra hướng tiếp cận mới với huyền sử thời đại Hùng Vương.

Tình sử Chử Đồng Tử - Tiên Dung lên màn ảnh rộng

Tối 6-2, tại Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức ra mắt phim điện ảnh Huyền tình Dạ Trạch. Đây là lần đầu, một cơ quan báo chí tham gia sản xuất và phát hành phim điện ảnh khai thác huyền sử thời đại Hùng Vương, đưa thiên tình sử Chử Đồng Tử - Tiên Dung lên màn ảnh rộng.

GS-TSKH Vũ Minh Giang chia sẻ trong buổi ra mắt phim

Buổi ra mắt nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi được dàn dựng như một không gian trình diễn sống động. Dàn diễn viên xuất hiện trong trang phục phục dựng thời Văn Lang, biến thảm đỏ thành “sàn catwalk” mang đậm sắc thái huyền sử. NSND Trọng Trinh gây bất ngờ trong tạo hình vua Hùng với bộ giáp cầu kỳ, trong khi nghệ sĩ Viết Liên, ở tuổi 80, vẫn sải bước tự tin cùng các diễn viên trẻ.

Hai vai chính Chử Đồng Tử và Tiên Dung

Hai vai chính Chử Đồng Tử và Tiên Dung do Nguyễn Xuân Phúc và Lê Trần Thanh Tâm đảm nhận. Thanh Tâm hiện là sinh viên năm ba Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, lần đầu chạm ngõ điện ảnh với một vai diễn nặng ký. Xuân Phúc thừa nhận áp lực lớn khi hóa thân vào hình tượng mang tính biểu tượng, song coi đây là “một nhân duyên đặc biệt” trong sự nghiệp.

Lấy cảm hứng từ một trong “Tứ bất tử” của văn hóa Việt, Huyền Tình Dạ Trạch kể lại câu chuyện tình vượt qua thân phận và lễ giáo trong bối cảnh cộng đồng người Việt cổ đang hình thành, khai phá và bảo vệ không gian sinh tồn. Phim không chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa mà còn mở rộng sang đời sống tinh thần, tín ngưỡng và khát vọng phồn vinh của cư dân Văn Lang.

Sau suất chiếu sớm, GS-TSKH Vũ Minh Giang nhận xét bộ phim “đạt được mức cao nhất trong hiểu biết của chúng ta về thời đại Hùng Vương” ở thời điểm hiện tại. Theo ông, ê kíp đã thể hiện sự tôn trọng tối đa các dấu vết lịch sử và khảo cổ, đồng thời dung hòa yếu tố huyền thoại để tạo nên hình ảnh mang tính biểu tượng, tránh phản cảm khi khai thác nhân vật thiêng.

Huyền Tình Dạ Trạch được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho dòng phim huyền sử Việt Nam. Ảnh: ĐPCC



Phim được quay tại nhiều địa điểm như Chử Xá, Dạ Trạch, Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Ba Vì, Vân Long…, kết hợp VFX và CGI nhằm tái hiện không gian sông nước, thuyền bè và cộng đồng cư dân Việt cổ. Âm nhạc trong phim sử dụng dàn nhạc giao hưởng làm nền, kết hợp nhạc cụ dân tộc để tạo màu sắc riêng.

Huyền Tình Dạ Trạch chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 10-2, được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho dòng phim huyền sử Việt Nam, tiếp cận lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, dễ tiếp nhận với khán giả trẻ.

