Mỹ Tâm ra mắt phim điện ảnh, tái hợp với Mai Tài Phến

Chiều 3-2, đoàn làm phim Tài đã có buổi ra mắt dự án tại TPHCM. Bộ phim do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất, Mai Tài Phến làm đạo diễn kiêm diễn viên chính và có sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên: NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Sỹ Toàn, Trần Kim Hải, Vinh Râu, Long Đẹp Trai…

"Tài" đánh dấu sự tái hợp của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến với bối cảnh miền Tây sông nước

Sau 7 năm kể từ Chị trợ lý của anh, bộ phim Tài đánh dấu màn tái hợp được khán giả mong chờ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong điện ảnh. Với vai trò nhà sản xuất, Mỹ Tâm cho biết không có ý định tham gia “đường đua” phim Tết Bính Ngọ như đồn đoán của công chúng. Thay vào đó, bộ phim sẽ ra mắt vào tháng 3. Cô cũng thẳng thắn bày tỏ: “Ban đầu khi đọc kịch bản tôi chưa “cảm” được lắm. Nhưng sau khi Mai Tài Phến dành nhiều thời gian chỉnh sửa đến một năm sau gửi lại kịch bản, tôi mới quyết định thực hiện”.

Từng tạo dấu ấn ở vai trò diễn viên, đây là lần đầu tiên Mai Tài Phến đảm nhận cùng lúc vai trò đạo diễn và diễn viên chính. Dù gặp thử thách, anh không xem đó là áp lực mà là cơ hội quý giá. “Từ nhỏ được xem nhiều tác phẩm điện ảnh cho đến khi lớn lên theo con đường diễn viên, tôi vẫn luôn khao khát được kể câu chuyện của chính mình”, nam diễn viên chia sẻ.

Bối cảnh miền Tây gây thương nhớ trong "Tài"

Tài lấy bối cảnh làng quê miền Tây với những cảnh đẹp như cánh đồng xanh mướt, sông nước bát ngát, đặc biệt là cảnh chợ cá hoạt động nhộn nhịp về đêm. Đạo diễn Mai Tài Phến chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần luôn vui vẻ của người dân lao động dù vất vả. Nét đẹp lao động đó khiến tôi xúc động và mong muốn đưa cảnh quay vào phim”.

Tương tác vui vẻ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại buổi ra mắt phim. Video: Lan Vy

Tại sự kiện, Mai Tài Phến gửi lời tri ân thân tình tới “cô Út” Mỹ Tâm, cảm ơn người đồng hành đã giúp anh tự tin biến ước mơ thành sự thật. Bên cạnh vai trò nhà sản xuất, Mỹ Tâm cũng bật mí tham gia sáng tác và trình bày ca khúc nhạc phim cho “Tài”.

Nội dung phim điện ảnh Tài pha trộn giữa nhiều thể loại gia đình, hành động và tình cảm. Phim sẽ ra mắt khán giả vào ngày 6-3-2026.

LAN VY