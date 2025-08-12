Xã hội

Đô thị

Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa

SGGPO

UBND TPHCM vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa (phường Bình Quới) với tổng diện tích khoảng 549,4ha, gồm 423,61ha đất liền (tính theo mép bờ cao sông Sài Gòn) và 125,79ha mặt nước.

Bán đảo Thanh Đa quy hoạch thành khu đô thị sinh thái, bền vững và hiện đại. Ảnh: QUỐC HÙNG
Bán đảo Thanh Đa quy hoạch thành khu đô thị sinh thái, bền vững và hiện đại. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khu vực được chia thành 3 đơn vị ở và các chức năng cấp đô thị:

Đơn vị ở 1 (116,70ha, khoảng 18.000 dân): phía Tây Bắc, dọc đường Bình Quới hiện hữu, hình thành khu dân cư hiện hữu kết hợp tái định cư và nhà ở xã hội.

Đơn vị ở 2 (155,22ha, khoảng 20.000 dân): phía Nam, đối diện phường An Khánh, phát triển cộng đồng dân cư chất lượng sống cao với đa dạng tiện ích phục vụ lối sống lành mạnh, hạnh phúc.

Đơn vị ở 3 (151,68ha, khoảng 16.000 dân): phía Đông Bắc, đối diện khu Trường Thọ, nổi bật với cảnh quan ngập nước chủ động, bến du thuyền.

Theo định hướng, Bình Quới – Thanh Đa sẽ trở thành trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, phát triển khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đan xen công viên – vùng ngập nước với cảnh quan sinh thái; bố trí trung tâm cao tầng, giảm mật độ xây dựng, phát triển các chức năng nhà ở, hành chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.

Tin liên quan
THANH HIỀN

Từ khóa

quy hoạch Bình Quới Thanh Đa dân cư diện tích

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn