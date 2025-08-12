Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa

UBND TPHCM vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa (phường Bình Quới) với tổng diện tích khoảng 549,4ha, gồm 423,61ha đất liền (tính theo mép bờ cao sông Sài Gòn) và 125,79ha mặt nước.

Bán đảo Thanh Đa quy hoạch thành khu đô thị sinh thái, bền vững và hiện đại. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khu vực được chia thành 3 đơn vị ở và các chức năng cấp đô thị:

Đơn vị ở 1 (116,70ha, khoảng 18.000 dân): phía Tây Bắc, dọc đường Bình Quới hiện hữu, hình thành khu dân cư hiện hữu kết hợp tái định cư và nhà ở xã hội.

Đơn vị ở 2 (155,22ha, khoảng 20.000 dân): phía Nam, đối diện phường An Khánh, phát triển cộng đồng dân cư chất lượng sống cao với đa dạng tiện ích phục vụ lối sống lành mạnh, hạnh phúc.

Đơn vị ở 3 (151,68ha, khoảng 16.000 dân): phía Đông Bắc, đối diện khu Trường Thọ, nổi bật với cảnh quan ngập nước chủ động, bến du thuyền.

Theo định hướng, Bình Quới – Thanh Đa sẽ trở thành trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, phát triển khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đan xen công viên – vùng ngập nước với cảnh quan sinh thái; bố trí trung tâm cao tầng, giảm mật độ xây dựng, phát triển các chức năng nhà ở, hành chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.

THANH HIỀN