Chính trị

Nhân sự

Đồng chí Vũ Đại Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

SGGP

Ngày 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đã khai mạc trọng thể.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng

Tới dự, phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở; đổi mới tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới, trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và nông nghiệp sinh thái; gắn khai thác tài nguyên với chế biến sâu, phục hồi hệ sinh thái, hiện thực hóa mục tiêu “từ nâu sang xanh”.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 đồng chí. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

QUỐC KHÁNH

Từ khóa

Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Thắng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vũ Đại Thắng Chỉnh đốn Khai thác tài nguyên Kinh tế biển Tinh gọn Đại hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn