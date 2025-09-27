Đồng chí Vũ Đại Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đã khai mạc trọng thể.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng

Tới dự, phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở; đổi mới tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới, trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và nông nghiệp sinh thái; gắn khai thác tài nguyên với chế biến sâu, phục hồi hệ sinh thái, hiện thực hóa mục tiêu “từ nâu sang xanh”.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 đồng chí. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

QUỐC KHÁNH