Điều kiện thuận lợi để tăng tốc, phát triển Hà Nội trong giai đoạn tới

Chiều 30-3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường…

Tại hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đặc biệt là các chương trình công tác toàn khóa; công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đánh giá bước đầu việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đoàn kiểm tra ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, bài bản và hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy đã thể hiện rõ vai trò trung tâm, bản lĩnh, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo nhiều việc khó, việc mới, việc có tính chất đột phá.

Những chuyển biến tại Hà Nội trong thời gian qua là rất tích cực; không chỉ dừng lại ở kết quả cụ thể, mà đã hình thành rõ nét một khí thế mới, một vận tốc công việc mới, một tinh thần trách nhiệm mới trong toàn hệ thống chính trị của thủ đô. Từ thành phố đến cơ sở, từ cấp ủy, chính quyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên đều có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy, cách làm, phong cách công tác - quyết liệt hơn, thực chất hơn, gắn với kết quả cụ thể hơn.

Chính vì vậy, đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và sự hoan nghênh rộng rãi của nhân dân thủ đô. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng tốc, bứt phá, phát triển thủ đô trong giai đoạn tới.

Về những công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát đợt 1; gắn với khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 đã chỉ ra...

Về những nội dung giám sát đợt 2, Tổng Bí thư cho biết kế hoạch giám sát 3 chuyên đề: Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng chuyên đề; bám sát thực tiễn triển khai, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đặc biệt là nhận diện cho được những điểm nghẽn, nút thắt trong tổ chức thực hiện; kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương.

Ngày 30-3, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để triển khai thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 và triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Nam Khôi - Tâm Chí - TTXVN