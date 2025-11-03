Điều tra nguyên nhân hai mẹ con tử vong trong nhà tắm tại Đồng Tháp

Sáng 3-11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra nguyên nhân khiến 2 mẹ con tử vong trong một căn nhà bị ngập ở xã Hưng Thạnh.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 2-11, người dân phát hiện bà N.T.M.N. (sinh năm 1976, ngụ xã Hưng Thạnh) và em T.B.N. (sinh năm 2011, con ruột của bà N.T.M.N.) nằm bất động tại cửa nhà tắm nên báo công an xã.

Nhận tin báo, Công an xã Hưng Thạnh phối hợp với các cơ quan liên quan phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, gia đình bà N.T.M.N. có hoàn cảnh khó khăn, căn nhà thường xuyên bị ngập nước do mưa lũ và triều cường.

Hiện Công an xã Hưng Thạnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra làm rõ vụ việc.

NGỌC PHÚC