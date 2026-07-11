Điều tra nhóm người mang hung khí rượt đuổi, đập phá xe máy ở TPHCM

Ngày 11-7, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nhóm thanh niên mang hung khí rượt đuổi nhau và đập phá xe máy trên đường Nguyễn Thái Học.

Clip Camera an ninh

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm dao, mã tấu rượt đuổi nhau trên đường. Sau khi một số người bỏ chạy vào bên trong khu chung cư, nhóm còn lại dùng hung khí đập phá một xe máy bị ngã giữa đường.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 10-7, trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh. Thời điểm này, khoảng 4 thanh niên đi trên 2 xe máy dừng trước lối vào một chung cư. Một người trong nhóm lấy một số đồ vật được giấu trong áo khoác trên xe rồi mang vào bên trong.

Vài giây sau, khoảng 5 thanh niên khác đi trên 2 xe máy chạy đến. Phát hiện nhóm này, 4 thanh niên tháo chạy khiến một xe máy ngã xuống đường. Nhóm vừa đến tiếp tục cầm dao, mã tấu truy đuổi những người bỏ chạy và đập phá chiếc xe máy bị ngã. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh khu vực ghi lại.

Nhóm thanh niên đập phá xe máy

Theo người dân, vụ việc xảy ra vào rạng sáng, khiến nhiều người hoảng sợ, tuy nhiên không có ai bị thương.

Qua xác minh, chiếc xe máy bị đập phá do L.T.V. (18 tuổi) điều khiển. V. sinh sống tại khu chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Công an phường Cầu Ông Lãnh đã mời V. và một số người liên quan đến làm việc để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÂN