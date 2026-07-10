Quy định mới về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 278/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Nhân viên ngành điện TPHCM kiểm tra an toàn điện. Ảnh: VIỆT HOA

Theo quy định mới, nếu giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải báo cáo Bộ Công thương về việc không điều chỉnh giá và lập hồ sơ gửi Bộ Công thương để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành hoặc giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với mức hiện hành, EVN lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân báo cáo Bộ Công thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ EVN, Bộ Công thương phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả tính toán giá điện. Trên cơ sở đó, EVN quyết định điều chỉnh giảm hoặc tăng giá bán lẻ điện bình quân. Trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày điều chỉnh, EVN phải báo cáo Bộ Công thương để kiểm tra, giám sát.

Cũng theo nghị định, nếu giá bán lẻ điện bình quân cần giảm mà EVN không điều chỉnh, Bộ Công thương có trách nhiệm yêu cầu EVN điều chỉnh giảm giá. EVN phải thực hiện theo yêu cầu đó của Bộ Công thương.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 9-7-2026.

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LÂM NGUYÊN