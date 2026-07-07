Bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam và đồng phạm liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh

Chiều 7-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh cũng khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Cục Xuất bản, in và phát hành, sau phản ánh về cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" của Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát.

Bị can Trần Việt Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Ngày 2-6, Cục Xuất bản, in và phát hành đã yêu cầu tạm dừng phát hành, thẩm định lại nội dung. Nhà xuất bản sau đó thừa nhận hạn chế trong biên tập, thẩm định và nhận trách nhiệm về những thiếu sót. Ngày 4-6, Cục yêu cầu thu hồi cuốn sách, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan. Ngày 7-6, Cục tiếp tục đề nghị các địa phương phối hợp giám sát việc thu hồi và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Ngày 15-6, Cục Xuất bản, in và phát hành ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà Xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản sách có nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng. Hành vi vi phạm được xác định liên quan đến xuất bản phẩm "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" của tác giả Nguyễn Thành Nam.

Theo quyết định, xuất bản phẩm có một số chi tiết sai sự thật rất nghiêm trọng, như: "Thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng".

Với hành vi vi phạm nêu trên, Cục Xuất bản, in và phát hành quyết định xử phạt Nhà Xuất bản Hội Nhà văn 100 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh hoạt động. Nhà xuất bản này bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số lượng xuất bản phẩm đã in trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định; buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền hơn 423 triệu đồng trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Tổng số tiền Nhà xuất bản Hội Nhà văn phải nộp là hơn 523 triệu đồng.

ĐỖ TRUNG - VĨNH XUÂN