Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi), cùng ngụ TPHCM, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép và công nhận.

Theo cáo trạng, Trần Hải Anh cùng một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) thành lập Công ty TNHH A Plus Market, Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH Tanhi, Công ty TNHH Exzen, có trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Nhiều người sập bẫy lừa đảo qua "sàn chứng khoán quốc tế" ACX

Trần Hải Anh trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của các công ty. Đặng Thị Thương giúp sức trong việc quản lý, giám sát các nhóm tư vấn khách hàng. Nguyễn Thị Ngọc Mai và Đỗ Hoài Thương là nhân viên tư vấn, có nhiệm vụ tìm kiếm, dẫn dắt, dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư.

Để lôi kéo nhà đầu tư, Hải Anh cùng các đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập và quản lý các website kết nối với nền tảng giao dịch trực tuyến, sử dụng tên tiếng Anh giống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế nhằm gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư.

Thực chất, các website được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường quốc tế. Nhà đầu tư chỉ giao dịch với chủ sàn (admin) là Trần Hải Anh và các đối tượng khác (chưa rõ lai lịch). Khi khách hàng thua, toàn bộ số tiền đầu tư bị chủ sàn chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin, Trần Hải Anh chỉ đạo nhân viên cho khách hàng thắng một số lệnh nhỏ và được rút tiền. Sau đó, thông tin khách hàng được chuyển cho bộ phận chăm sóc để giới thiệu chuyên gia tư vấn 1-1, dụ dỗ nạp thêm tiền và đặt lệnh nhằm thu phí giao dịch hoặc khiến tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, Trần Hải Anh cùng Đặng Thị Thương, Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn ACX, cung cấp bảng tên, tài liệu và thông tin về các mã cổ phiếu tiềm năng, đồng thời thường xuyên liên hệ, tư vấn, dụ dỗ các bị hại đầu tư để hưởng lợi nhuận cao.

Sau khi bị hại nạp tiền đầu tư, sàn giao dịch thông báo tài khoản bị "cháy", mất toàn bộ vốn và lãi. Bằng thủ đoạn này, các bị can đã lừa 3 bị hại đầu tư trên sàn ACX, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Đặng Thị Thương, Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đặng Thị Thương khai làm việc dưới sự chỉ đạo của Trần Hải Anh và từng gặp Phó Đức Nam (Mr Pips) – được giới thiệu là "cấp trên" của Hải Anh, nhưng không rõ mối quan hệ giữa hai người.

Theo cáo trạng, Trần Hải Anh hiện không có mặt tại địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tách vụ án, ra quyết định truy nã và sẽ tiếp tục điều tra, xử lý khi bắt được.

Đối với Phó Đức Nam, hiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

SONG MAI