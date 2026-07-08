Pháp luật

Lừa bán hụi khống, một chủ hụi bị tuyên phạt 14 năm tù

SGGPO

Ngày 8-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Ngon (38 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Ngon nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Ngoài mức hình phạt, tòa còn buộc bị cáo Ngon hoàn trả lại số tiền tương ứng đã chiếm đoạt của từng bị hại.

IMG_1293.jpeg
Bị cáo Ngô Thị Ngon tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng năm 2017, Ngô Thị Ngon làm chủ hụi và rủ nhiều người tham gia. Các dây hụi do Ngon làm chủ là loại hụi có lãi, mỗi tháng hốt hụi một lần. Mỗi dây hụi có 25-30 thành viên với số tiền đóng hàng tháng 2-5 triệu đồng/thành viên (hụi chết).

Mỗi tháng, thành viên được hốt hụi phải trả công cho Ngon 50% số tiền của một phần "hụi chết" (tương đương 1-2,5 triệu đồng).

Ngoài ra, trong thời gian làm chủ hụi, Ngon còn đứng ra làm trung gian mua bán phần hụi, hưởng hoa hồng. Người mua chỉ giao dịch với Ngon, không biết người bán. Do Ngon trực tiếp viết giấy, ký xác nhận mọi giao dịch đều thông qua Ngon, nên được người mua tin tưởng.

Lợi dụng việc này, Ngon đã đưa ra thông tin gian dối rằng có người muốn bán hụi để nhận tiền của người mua, rồi dùng vào mục đích cá nhân. Từ tháng 10-2020 đến tháng 12-2022, Ngon đã "bán khống" 43 phần hụi góp cho 17 người chơi hụi, chiếm đoạt tổng số tiền 3 tỷ đồng.

Tin liên quan
SONG MAI

Từ khóa

TAND TPHCM Chủ hụi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn