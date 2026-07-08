Lừa bán hụi khống, một chủ hụi bị tuyên phạt 14 năm tù

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Ngon nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Ngoài mức hình phạt, tòa còn buộc bị cáo Ngon hoàn trả lại số tiền tương ứng đã chiếm đoạt của từng bị hại.

Bị cáo Ngô Thị Ngon tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng năm 2017, Ngô Thị Ngon làm chủ hụi và rủ nhiều người tham gia. Các dây hụi do Ngon làm chủ là loại hụi có lãi, mỗi tháng hốt hụi một lần. Mỗi dây hụi có 25-30 thành viên với số tiền đóng hàng tháng 2-5 triệu đồng/thành viên (hụi chết).

Mỗi tháng, thành viên được hốt hụi phải trả công cho Ngon 50% số tiền của một phần "hụi chết" (tương đương 1-2,5 triệu đồng).

Ngoài ra, trong thời gian làm chủ hụi, Ngon còn đứng ra làm trung gian mua bán phần hụi, hưởng hoa hồng. Người mua chỉ giao dịch với Ngon, không biết người bán. Do Ngon trực tiếp viết giấy, ký xác nhận mọi giao dịch đều thông qua Ngon, nên được người mua tin tưởng.

Lợi dụng việc này, Ngon đã đưa ra thông tin gian dối rằng có người muốn bán hụi để nhận tiền của người mua, rồi dùng vào mục đích cá nhân. Từ tháng 10-2020 đến tháng 12-2022, Ngon đã "bán khống" 43 phần hụi góp cho 17 người chơi hụi, chiếm đoạt tổng số tiền 3 tỷ đồng.

SONG MAI