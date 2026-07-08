Phá đường dây bán hàng kém chất lượng, thu lợi hàng tỷ đồng

Ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây lừa bán sản phẩm kém chất lượng với giá cao để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1992, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình), Lê Thị Hương (sinh năm 1994, ngụ TP Đồng Nai), Trần Phúc Cường (sinh năm 1990, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Thu Phương (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Viết Nông (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện một nhóm đối tượng lừa bán sản phẩm kém chất lượng với giá cao nên tiến hành xác minh. Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long và công an một số địa phương phía Nam bắt giữ các đối tượng liên quan.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 492 thùng hàng chứa nhiều loại đồ gia dụng cùng 5.819 bếp điện, nồi cơm điện và nhiều tang vật khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã mua các loại bếp điện, nồi cơm điện, nước giặt, dây dẫn gas và nhiều mặt hàng gia dụng giá rẻ, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cả nhóm lựa chọn các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tổ chức phát phiếu tặng quà, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại nhằm thu hút đông người tham gia. Lợi dụng tâm lý muốn nhận quà tặng và mua hàng giá ưu đãi, các đối tượng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng chất lượng sản phẩm để bán các mặt hàng gia dụng với giá cao gấp nhiều lần giá thực tế.

Theo điều tra, mỗi bếp điện, nồi cơm điện được các đối tượng mua từ 240.000-340.000 đồng, sau đó bán lại với giá trị cao gấp nhiều lần, lên đến 2,5 triệu đồng/sản phẩm.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã bán gần 10.000 sản phẩm cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt tại khu vực Tây Nam bộ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị những cá nhân đã mua bếp điện, nồi cơm điện hoặc các sản phẩm gia dụng khác của nhóm đối tượng thông qua các chương trình giới thiệu, khuyến mại, phát quà tại các địa phương khẩn trương liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý. Địa chỉ: Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ: số 180, khóm Thanh Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long; hoặc điều tra viên Nguyễn Long Khôi (điện thoại: 0907.752.009) để cung cấp thông tin, tài liệu, hóa đơn, chứng từ (nếu có) và phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

ANH LẠC