Pháp luật

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung

SGGPO

Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thành Trung (65 tuổi), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (trước đây).

Ông Dương Thành Trung bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Hành vi vi phạm xảy ra trong thời gian ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (trước đây).

Trước đó, ngày 7-6, tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Dương Thành Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của ông Dương Thành Trung gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật ông Dương Thành Trung.

TẤN THÁI

Từ khóa

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung thu hồi đất

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