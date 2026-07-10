Hà Tĩnh: Khởi tố 2 lãnh đạo công ty vàng bạc về hành vi trốn thuế

Ngày 10-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1946, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP vàng bạc Phương Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1974, trú phường Thành Sen), Phó Giám đốc Công ty CP vàng bạc Phương Xuân, về hành vi “Trốn thuế”.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện các hành vi vi phạm về thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn.

Phòng An ninh kinh tế phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xác minh và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra thụ lý, giải quyết.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty CP vàng bạc Phương Xuân, các bị can Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Hai bị can cũng yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để nhận thanh toán của khách hàng, không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty, nhằm mục đích trốn thuế.

Từ năm 2022 đến năm 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty CP vàng bạc Phương Xuân thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng công ty chỉ nộp thuế từ 10-20 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng, không hạch toán, kê khai thuế, trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

DƯƠNG QUANG