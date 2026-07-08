Đưa người vượt biên trái phép, 7 bị cáo lãnh án

Ngày 8-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 7 bị cáo trong vụ án mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Minh Đức (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) 18 năm tù; Dương Mạnh Hùng (28 tuổi, ngụ Bắc Giang) 20 năm tù cùng về các tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Các bị cáo Lê Tam Nông (30 tuổi); Huỳnh Văn Tươi (32 tuổi), cùng ngụ Đồng Tháp; Nguyễn Văn Tửng (34 tuổi); Hồ Văn Sang (28 tuổi); Nguyễn Văn Đi (39 tuổi), cùng ngụ Tây Ninh, bị tuyên phạt từ 4 đến 6 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Đức và Hùng được một người tên Sửu, chưa rõ lai lịch, thuê tìm người Việt Nam đưa sang Campuchia làm việc với tiền công 10 triệu đồng/người.

Đức và Hùng đã đưa 5 người sang Campuchia giao cho Sửu, trong đó có em H.A.C., 15 tuổi 6 tháng, và em L.V.T., 14 tuổi 1 tháng. Cả hai nhận tiền công 50 triệu đồng.

Đến ngày 5-7-2022, Đức và Hùng tiếp tục nhận thêm 2 người để đưa sang Campuchia giao cho Sửu. Khi đến khu vực biên giới thuộc tỉnh Long An, cả nhóm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát hiện, bắt giữ các bị cáo Lê Tam Nông, Huỳnh Văn Tươi, Nguyễn Văn Tửng, Hồ Văn Sang và Nguyễn Văn Đi khi nhóm này đang chuẩn bị đưa 3 người vượt biên trái phép sang Campuchia.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Tửng từng làm việc tại Campuchia và quen biết Thương, Thành (chưa rõ lai lịch). Tửng cùng một số bị cáo khác nhận lời hai người này đưa người từ Việt Nam sang Campuchia trái phép, hưởng 1 triệu đồng/người.

Tửng là người liên hệ với Thành về thời gian, địa điểm đón người vượt biên trái phép và làm nhiệm vụ cảnh giới. Các bị cáo còn lại đưa người vượt biên bằng cách bơi xuồng qua con sông nhỏ phía sau nhà Tửng sang bờ sông đối diện thuộc Campuchia. Khu vực này hai bên biên giới đều không có đồn biên phòng hoặc cửa khẩu kiểm soát.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm danh dự, nhân phẩm con người, trẻ em và trật tự quản lý hành chính. Do đó, cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

SONG MAI