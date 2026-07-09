Đắk Lắk: Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Chiều 9-7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét sơ thẩm các bị cáo ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Nguyễn Đăng Giáp, cựu giám đốc; Nguyễn Ngọc Hoàng, cựu Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu và Bùi Ngọc Đức, cựu Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, đều về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được trang bị máy tán sỏi laser từ năm 2015 để thực hiện kỹ thuật nội soi tán sỏi, thanh toán bảo hiểm y tế.

Đầu tháng 11-2023, máy bị tán sỏi bị hỏng nhưng chưa thể sửa chữa nên bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng báo cáo với bị cáo Nguyễn Đăng Giáp liên hệ mượn máy tán sỏi của một doanh nghiệp để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.

Máy mượn không có hợp đồng, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận chất lượng, nhưng bị cáo Bùi Ngọc Đức vẫn tiếp nhận, đưa máy vào sử dụng.

Phiên xét xử thu hút nhiều người dân đến dự.

Trong năm 2024, từ ngày 28-3 đến 15-5 và từ ngày 28-5 đến 27-11, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên không có máy tán sỏi nhưng các bị cáo Hoàng, Đức vẫn chỉ đạo tiếp nhận bệnh nhân và tiếp tục xếp lịch phẫu thuật. Trong các ca mổ này, bác sĩ dùng thủ thuật dùng rọ, kẹp bóp sỏi hoặc đặt sonde JJ, nhưng hồ sơ bệnh án vẫn ghi nhận kỹ thuật "nội soi tán sỏi bằng laser" để làm căn cứ thanh toán.

Rất đông bệnh nhân của Hoàng đến dự phiên xét xử.

Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết mục đích trong vụ việc là nhằm phục vụ bệnh nhân, chứ không vụ lợi cá nhân.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án đối với bị cáo Hoàng và Đức từ 1 năm 9 tháng đến 2 năm tù về tội lạm dụng chức vụ trong thi hành công vụ; đề nghị mức án 1 năm 6 tháng đến 1 năm 9 tháng, cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Đăng Giáp.

Dự kiến, phiên tòa tiếp tục với phần nghị án và HĐXX sẽ tuyên án vào chiều 13-7.

MAI CƯỜNG