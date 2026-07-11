Truy tố 4 bị can trong vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương

VKSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can trong vụ án buôn lậu hơn 700 viên kim cương lậu vào Việt Nam.

Bị can Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bị truy tố về tội "Buôn lậu". Bị can Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ".

Bị can Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ". Bị can Lý Thị Ngọc Bích (em ruột bị can Nga; 47 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tang vật trong vụ án buôn lậu kim cương

Theo cáo trạng, Shah Hemantkumar Sureshkumar (tên thường gọi: Sunny, quốc tịch Ấn Độ) là người điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Nsh & Co, có địa chỉ tại Ấn Độ. Đầu năm 2023, Shah đến Việt Nam, thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh để buôn lậu kim cương.

Đến tháng 8-2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar giao Shaileshkumar (nhân viên) trực tiếp vận chuyển kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam để giao cho Linh.

Thông qua mạng xã hội, Shaileshkumar và Linh tìm khách mua kim cương tại Việt Nam, yêu cầu khách đặt cọc khi đồng ý giao dịch. Căn cứ danh sách khách hàng, Shah Hemantkumar Sureshkumar cung cấp kim cương để Shaileshkumar vận chuyển trái phép vào Việt Nam, không khai báo hải quan, rồi giao cho Linh mang đến khách.

Linh được hưởng 0,1% trên tổng giá trị lô hàng, Shaileshkumar được trả lương tương đương 6 triệu đồng/tháng.

Khoảng 9 giờ 6 phút ngày 23-10-2024, Shaileshkumar nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mang theo 715 viên kim cương chia thành 10 gói, cất giấu trong vali và không khai báo hải quan. Khi qua máy soi chiếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Shaileshkumar bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định xác định 715 viên kim cương, gồm: 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10-2023 đến tháng 10-2024, Shaileshkumar đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mỗi lần đều mang theo số lượng lớn kim cương, không khai báo hải quan để giao cho Linh tiêu thụ.

Bốn lần trước, Shaileshkumar đưa trót lọt tổng cộng 762 viên kim cương. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng qua dữ liệu điện thoại, không thu giữ được tang vật nên không đủ cơ sở xác định trị giá để xem xét xử lý.

Đến lần nhập cảnh thứ năm, Shaileshkumar mang theo 715 viên kim cương thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua việc buôn lậu kim cương, Shaileshkumar hưởng lợi 72 triệu đồng, còn Linh hưởng lợi 50 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi hay tin Shaileshkumar bị cơ quan chức năng bắt và tạm giữ hàng hóa, Linh đã nhờ Lý Thị Ngọc Nga giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc thả về nước sớm và tìm luật sư giúp cho Linh được giảm nhẹ.

Dù biết mục đích “chạy án” của Linh và không có khả năng thực hiện, Nga vẫn môi giới Lý Thị Ngọc Bích cho Linh. Sau đó, Linh đưa hơn 1 tỷ đồng cho Bích để nhờ tìm người có chức vụ, quyền hạn giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Bích đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn tìm người có chức vụ, quyền hạn giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc giảm nhẹ trách nhiệm để Linh tin tưởng giao hơn 1 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt số tiền này. Quá trình điều tra, Linh tự thú về hành vi đưa hối lộ và khai báo toàn bộ vụ việc.

SONG MAI - CẨM NƯƠNG