Xét xử bị cáo phá hoại Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi mục tiêu phá hoại của bị cáo là Ngai vàng triều Nguyễn đã được công nhận là Bảo vật quốc gia từ năm 2015.

Bị cáo phá hoại Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn tại phiên tòa

Ngày 9-7, TAND khu vực 2 TP Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Phương Tâm (trú phường Kim Long, TP Huế) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 24-5-2025, Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế. Khi đến điện Thái Hòa, đối tượng bất ngờ leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn. Tâm dùng tay bẻ gãy phần tựa ngai vàng phía trước bên trái, rồi tiếp tục đập phá khiến bộ phận này vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Lực lượng bảo vệ Đại Nội nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tâm và bàn giao cho cơ quan công an.

Bị cáo phá hoại Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn tại phiên tòa

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn là hiện vật gốc độc bản, gắn liền với các nghi lễ trọng đại của triều đại nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1945, tại điện Thái Hòa.

Hội đồng định giá xác định, chi phí tối thiểu để khôi phục cơ học phần hư hỏng là hơn 173,2 triệu đồng, song giá trị tinh thần và lịch sử bị tổn hại là không thể đong đếm.

Cơ quan chức năng làm rõ tại thời điểm gây án, Tâm bị rối loạn tâm thần nặng do "ngáo đá" (sử dụng Methamphetamine thời gian dài). Dù mất khả năng nhận thức lúc bấy giờ, nhưng theo Bộ luật Hình sự, đây là hậu quả của việc tự ý sử dụng ma túy nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Sau thời gian điều trị bắt buộc, kết luận giám định xác định bị cáo chỉ còn hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn trước khi bị phá hoại

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND khu vực 2 TP Huế giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

HĐXX phiên tòa nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Dù bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng cần áp dụng hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Phương Tâm 3 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

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VĂN THẮNG