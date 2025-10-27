Điều tra vụ bảo vệ bị đánh trên tàu Metro số 1

Sau khi nhắc nhóm hành khách giữ trật tự, nam bảo vệ bị hành khách tấn công trên tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sáng 27-10, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) thông tin, khoảng hơn 17 giờ ngày 26-10, tàu số 1604 dừng ở ga Thủ Đức. Khi thấy hành khách đi tàu gây mất trật tự, làm ảnh hưởng hành khách xung quanh, nam nhân viên bảo vệ tên T.H.N.M (thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long) nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn với hành khách, sau đó bảo vệ bị hành hung.

Nam bảo vệ bị đánh trên tàu Metro số 1. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi sự việc xảy ra, công ty đã thông tin đến Công an phường Thủ Đức (TPHCM). Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ vụ việc, tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nhân viên bảo vệ tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị một thanh niên liên tiếp đấm, đá vào đầu dù đã ngồi xuống sàn. Một người khác tiếp tục lao tới đạp vào người nạn nhân. Nhiều hành khách có mặt cố gắng can ngăn.

VĂN ANH