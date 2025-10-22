Đắk Lắk: Xác minh clip nam thanh niên bị đánh, bắt quỳ giữa đường

Ngày 22-10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc một thanh niên bị đánh, bắt quỳ gối giữa đường.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok xuất hiện một clip ghi lại cảnh một thanh niên bị người đàn ông mặc áo đen tát liên tục vào mặt và chửi bới. Người đàn ông này còn lấy điếu thuốc đang hút ném vào mặt thanh niên.

Không dừng lại, người đàn ông còn bắt nam thanh niên quỳ xuống đường và xin lỗi. Đáng nói, sự việc xảy ra có rất nhiều người xung quanh chứng kiến nhưng không có ai can ngăn.

Người đàn ông áo đen liên tục tát vào mặt nam thanh niên

Theo thông tin trên clip, người đàn ông là Trưởng đoàn lân sư rồng tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), còn nam thanh niên bị đánh là một thành viên trong đoàn.

Nam thanh niên bị bắt quỳ giữa đường để xin lỗi

Sau khi clip đăng tải trên nền tảng mạng xã hội đã thu hút nhiều người quan tâm, chia sẻ. Dù chưa rõ nguyên nhân nhưng rất nhiều người bức xúc với cách hành xử của người đàn ông đối với nam thanh niên giữa chỗ đông người.

MAI CƯỜNG