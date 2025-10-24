Định hướng điều chỉnh quy hoạch khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên

Mới đây, Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp thực hiện về dự án công trình tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Khu nhà đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận định đối với khu đất số 1 Lý Thái Tổ là khu đất trung tâm thành phố, có vị trí đặc biệt, nằm tiếp giáp 3 tuyến đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ, tuyến metro số 3 trong tương lai. Do đó, việc sớm đưa vào khai thác, sử dụng khu đất là yêu cầu cấp cấp thiết.

Hiện nay, tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô thành phố rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch; đồng thời, tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, việc ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu vực này là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND phường Vườn Lài nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất này theo hướng hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng; đồng thời nghiên cứu lồng ghép bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm đồng bào tử nạn do đại dịch Covid-19. Ngoài ra, xem xét quy hoạch khoảng 4.000m² (dự kiến tại vị trí góc đường Trần Bình Trọng và Lý Thái Tổ) để xây dựng Trụ sở UBND phường Vườn Lài.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng (theo hình thức PPP) như bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ tiện ích phù hợp khác, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

THANH HIỀN