Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 tại TPHCM có nhiều hoạt động phong phú

Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TPHCM) vừa thông tin về việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

Theo đó, sáng 26-4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sẽ diễn ra tại công viên.

Tiếp đó, là những chương trình lễ hội với chủ đề “Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương”, gồm: Hội thi Gói - nấu bánh chưng lần thứ VIII năm 2026, từ chiều 22 đến trưa 23-4 và sau đó dâng cúng Quốc Tổ; Hội trại truyền thống Tự hào nòi giống Tiên Rồng lần thứ XVII năm 2026, từ ngày 26 đến 27-4; Chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc ngày 25 và 26-4; Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt lúc 19 giờ 30 ngày 26-4…

Ngoài ra, còn có hoạt động trang trí, trưng bày hoa kiểng; kết kiệu bánh chưng - bánh giầy, kết kiệu Nhất Long; hội sách…

