TPHCM: Đa dạng hoạt động phục vụ người dân, du khách dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Du khách đến dâng hương dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại công viên văn hóa Đầm Sen

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, trong các ngày từ 25 đến 27-4, sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí đa dạng, phong phú với chủ đề Hương sen dâng Quốc Tổ - Chung lòng hướng về cội nguồn dân tộc, gồm: hội thi trang trí mâm bánh dâng Giỗ Tổ Hùng Vương; lễ dâng bánh, dâng hương và nghi thức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; lễ hội ẩm thực bánh - chè dân gian hương vị quê hương; hội thi duyên dáng áo dài; thả đèn hoa đăng; biểu diễn nghệ thuật, diễu hành, xiếc, ảo thuật, âm nhạc, gian hàng trò chơi dân gian…

Dịp này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng có các hoạt động văn hóa tri ân Quốc Tổ Hùng Vương với Lễ hội Sắc màu văn hóa lần 2, chủ đề Bách Việt Thăng Hoa, diễn ra từ 22 đến 27-4, với hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa cùng nhiều hoạt động lễ hội mang tính cộng đồng như: dâng lễ Đền Hùng; lễ hội Tụ linh sắc; giới thiệu ẩm thực ba miền; trưng bày phục trang các dân tộc; quảng bá vẻ đẹp làng nghề thủ công; triển lãm lồng đèn khổng lồ, mô hình các nhân vật lịch sử Việt Nam; các workshop dành cho thiếu nhi, thanh thiếu niên...

Dâng hương tại Lễ Giỗ tổ Hùng Vương ở Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Dịp Giỗ Tổ năm nay, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên triển khai chuỗi hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc. Vào sáng ngày mùng 10-3 âm lịch (26-4), Suối Tiên sẽ tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với nhiều nghi thức hoành tráng, trang nghiêm, cùng chương trình sân khấu hóa tái hiện lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của các thế hệ cha ông, nhằm góp phần lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn” đến đông đảo du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điểm nhấn trong dịp lễ năm nay là chương trình trao tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng Hào khí Tiên Rồng - Phúc lành muôn nhà dành cho du khách đến Suối Tiên trong ngày 26-4. Không gian lễ hội sẽ thêm phần sôi động và rực rỡ với chuỗi hoạt động nghệ thuật diễn ra xuyên suốt cả ngày, nổi bật là sự kiện đồng diễn áo dài Tiếp bước Tiên Rồng quy tụ hơn 1.000 người tham gia, khắc họa hình ảnh đất nước con người Việt Nam giàu bản sắc, mang ý nghĩa về sự tiếp nối cội nguồn. Bên cạnh đó là hàng loạt trò chơi mới đầy hấp dẫn, kết hợp giữa công nghệ hiện đại, cảm giác mạnh và tính tương tác cao.

Tại nhiều phường, xã và các trường học tại TPHCM, không khí mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng diễn ra rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa như: thực hiện các nghi thức dâng hương, dâng bánh, hoa quả, biểu diễn các tiết mục ca múa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống... tôn vinh công lao dựng nước của các Vua Hùng, ôn lại lịch sử, hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, tự hào với truyền thống văn hóa lịch sử đất nước, khẳng định ý thức tự chủ, tự cường của người Việt, tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc.

