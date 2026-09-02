Nhiều địa phương ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025

Lượng khách du lịch tại nhiều địa phương tăng mạnh trong dịp Quốc khánh 2-9, góp phần tạo không khí sôi động và thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ.

Sáng 2-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, ước tổng lượng khách du lịch đến địa phương tham quan, lưu trú trong dịp lễ (từ 29-8 đến 2-9) khoảng 680.000 lượt.

So với cùng kỳ năm 2025, lượng khách đến Lâm Đồng tăng khoảng 15%, doanh thu ước khoảng 1.410 tỷ đồng. Trong dịp lễ, lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tập trung đông trong 4 ngày đầu, công suất phòng bình quân đạt khoảng 65 - 70%; công suất phòng các khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 80 - 85%.

Du khách tham quan tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng dịp nghỉ lễ 2-9

Lượng khách đến Lâm Đồng tập trung tại hai khu vực chính là Đà Lạt và Phan Thiết. Riêng tại Đà Lạt, mặc dù trong những ngày nghỉ lễ mưa liên tục nhưng không làm giảm lượng khách đổ về đây.

Ghi nhận vào các khung giờ cao điểm từ 8-10 giờ và 16-19 giờ tại một số tuyến đường trung tâm, các phương tiện xếp hàng dài nhích từng chút, di chuyển chậm.

Các phương tiện nối hàng dài di chuyển trên đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong dịp nghỉ lễ 2-9

Lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự thường xuyên túc trực lực lượng để phân luồng hạn chế phương tiện tập trung vào cùng thời điểm nhằm hạn chế ùn tắc.

Theo VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày nghỉ lễ không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách gây bức xúc trong dư luận. Giá cả dịch vụ du lịch, đặc biệt là giá phòng lưu trú, cơ bản ổn định, không xảy ra biến động lớn. Các cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương ước đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu diễn cồng chiêng tại Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ du khách. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Trong đó, khách nội địa khoảng 220.000 lượt, khách quốc tế khoảng 3.000 lượt. Măng Đen và biển Mỹ Khê mỗi nơi đón khoảng 30.000 lượt, Châu Tân khoảng 28.000 lượt...

Khách lưu trú ước đạt 137.000 lượt; công suất phòng bình quân trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 55%. Riêng các khách sạn tại xã Măng Đen và đặc khu Lý Sơn đạt công suất từ 90-95%.

Du khách đến Măng Đen tham quan, trải nghiệm. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Điểm du lịch ở Măng Đen hút khách vào ban đêm. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 255 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch trong dịp lễ diễn ra ổn định, an toàn, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Măng Đen đón đông khách đến du lịch dịp lễ. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lượng khách tăng cao và phân bố rộng khắp từ khu vực phía Đông đến phía Tây cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của các sản phẩm, điểm đến du lịch trên địa bàn. Đây cũng là cơ hội để các địa phương phát huy giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người và những nét đặc sắc của Quảng Ngãi đến với du khách.

Du khách xem biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Các nghệ nhân tham gia lễ hội đường phố Măng Đen. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

ĐOÀN KIÊN - HỮU PHÚC