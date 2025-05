Dịp lễ 30-4 và 1-5, du lịch bùng nổ với khoảng 10,5 triệu lượt khách

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay chứng kiến du lịch bùng nổ với khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng hơn 31% so với cùng kỳ 2024. TPHCM dẫn đầu cả nước về lượng khách và tăng trưởng ở nhiều chỉ số.

Khách du lịch tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong dịp nghỉ lễ

Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay ghi nhận bức tranh du lịch khởi sắc mạnh mẽ trên toàn quốc, với tổng lượng khách du lịch ước đạt 10,5 triệu lượt, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó có khoảng 6,5 triệu lượt khách có lưu trú. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70% trên phạm vi toàn quốc; trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ đạt trên 80%, trong đó có một số điểm đến ven biển và TPHCM đạt tỷ lệ 90-95%.

Cụ thể TPHCM đã đón khoảng 1,95 triệu lượt khách, tăng 101,2% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Riêng lượng khách quốc tế ước đạt 120.000 lượt, tăng hơn 122%, trong khi khách lưu trú đạt khoảng 867.000 lượt, tăng gấp hơn ba lần (tăng 333,5%). Đáng chú ý, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 95%, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Tổng thu từ du lịch tại TPHCM đạt khoảng 7.138 tỷ đồng, tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024. Với chuỗi sự kiện sôi nổi, đặc sắc mang đậm dấu ấn của lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.

Du khách tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh . Ảnh BQL

Trên bình diện toàn quốc, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, cùng với thời tiết nắng nóng, đã thúc đẩy nhu cầu du lịch biển tăng cao. Các điểm đến như Hạ Long, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc… đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhìn chung kỳ nghỉ lễ này diễn ra trong không khí an toàn, sôi động, với công tác tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt. Không có sự cố nghiêm trọng nào liên quan đến khách du lịch được ghi nhận.

MAI AN